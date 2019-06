El PP considera un “excelente punto de partida” la propuesta de Cs y este martes se reúne con Vox

El PP ha calificado este lunes como un "excelente punto de partida" el acuerdo programático que les ha hecho llegar Ciudadanos en el marco de la negociación de pactos poselectorales. El documento establece, entre otros puntos, que los partidos firmantes defenderán la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pese a que las negociaciones son para formar gobiernos autónomos y municipales.

Pablo Casado quería que las reuniones fueran a tres, pero tras la negativa de Ciudadanos a sentarse con Vox han decidido replicar el procedimiento andaluz y entrevistarse con representantes de ambas formaciones políticas por separado. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se reune este martes, a las 17.00 en el Congreso de los Diputados con miembros de la dirección de Vox —que no dispone de comités regionales de negociación—. Al encuentro también acudirá la presidenta del PP navarro, Ana Beltrán. Y ese mismo día, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, se entrevistará con representantes de Ciudadanos para tratar de alcanzar un acuerdo en Aragón.

García Egea ya había mantenido contactos con representantes de ambas formaciones (José Manuel Villegas, por un lado, e Iván Espinosa de los Monteros, por otro), pero ahora quiere empezar a negociar puntos concretos de sus respectivos programas electorales. De momento, los populares no ponen pegas al decálogo que les ha hecho llegar Ciudadanos y que, además del 155, compromete a los partidos firmantes a "exigir al Gobierno de España que no aumente la presión fiscal sobre familias y empresas" y tomar medidas para "proteger a los contribuyentes" en su comunidad; aumentar el número de plazas en guarderías y "avanzar" hacia su gratuidad; la extensión de la tarifa plana para los nuevos autónomos; el "impulso" de reformas estatutarias para suprimir los aforamientos —vieja promesa de ambas formaciones—; acabar con "dedazos" aprobando una "ley de despotilización de la Administración autonómica" y el "cierre de todos los chiringuitos políticos" y el compromiso de no dar marcha atrás en la lucha contra la violencia machista y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.