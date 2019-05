“He hecho lo que me han pedido”, explica Beamonte sobre su licenciatura en la Rey Juan Carlos

“Quiero decirles que sí que soy licenciado en Derecho”, así ha comenzado Luis María Beamonte, presidente del PP de Aragón, su rueda de prensa en la mañana del sábado para dar explicaciones por una información de EL PAÍS. Este periódico ha publicado este sábado que Beamonte mintió en septiembre de 2018 al decir públicamente, en respuesta a un diario, que no era licenciado en Derecho. En realidad, había obtenido el título en 2017 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), algo que ocultó tras los escándalos surgidos en este centro con Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. “Este fue mi único error”, asegura. Respecto a cómo obtuvo el título, 35 años después de empezar la carrera, con 45 convalidaciones, algunas dudosas, y dos sobresalientes en sendas asignaturas pendientes, ha negado un trato de favor con el mismo argumento que utilizó siempre Pablo Casado al dar explicaciones sobre su máster: “He hecho lo que me han pedido”. Las convalidaciones de Beamonte fueron aprobadas por la comisión de la URJC que se ocupa de este cometido: “Yo me sometí a lo que dijo la comisión, yo he hecho lo que me han pedido, no he hecho otra cosa”. La universidad madrileña guarda silencio y no ha querido aún valorar el caso.

En su comparecencia, tras la petición de explicaciones de casi todos los partidos (Ciudadanos, Podemos-Equo, IU, PAR y CHA), Beamonte ha admitido públicamente lo que ya reconoció a EL PAÍS, que ocultó su paso por la URJC: “En 2018 yo ya había terminado la carrera, tras hacer dos exámenes y convalidar las asignaturas que me faltaban. Había pedido el título a la universidad, pero aún no lo tenía. De hecho, aún no me lo han mandado. Cuando me preguntaron entonces si tenía la licenciatura en Derecho, no me pareció oportuno dar explicaciones. No quería que se me malinterpretara. Era un momento en el que había muchas dudas y polémica en torno a la Universidad Rey Juan Carlos. Fue un error por mi parte no reconocer en 2018 la situación y explicar las cosas con normalidad”. El candidato del PP a la presidencia de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas ocultó su título cuando El Heraldo de Aragón le acusó de haber inflado su currículum al decir que era licenciado, cuando era sabido en Zaragoza que no había acabado la carrera. En vez de exhibir su título de la URJC, Beamonte prefirió callarse, dar la razón al diario y explicar que había sido un error en el currículum, que de hecho corrigió luego.

El dirigente popular, miembro de la ejecutiva nacional del partido, ha descartado la dimisión: “Hay que apechugar y tirar para adelante con valentía, sobre todo cuando sabes que has hecho lo correcto”. Un periodista le ha preguntado si el viernes le había comentado el caso a Pablo Casado, que ese día visitó Zaragoza dentro de la campaña electoral: “Si lo hubiese sabido se lo habría dicho ayer, pero como no lo sabía (…) No tengo necesidad de justificar nada, si alguien me quiere pedir explicaciones me llamará”. El Tribunal Supremo rechazó investigar a Pablo Casado en septiembre de 2018, aunque apreció que recibió "un trato de favor" en su máster en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la universidad madrileña. El caso de Beamonte no tiene nada que ver con el polémico IDP que dirigía Enrique Álvarez Conde, de hecho es el primero que afecta a una licenciatura, no a un máster.

Beamonte se ha mostrado dispuesto a que la universidad exhiba los dos exámenes que realizó, si lo cree conveniente. Eran de Derecho Financiero y Tributario I y II, y detalló que fueron dos pruebas tipo test de 20 preguntas cada uno, con cuatro posibles respuestas, y en ambos tuvo 18 aciertos. También ha explicado que solicitó el título en enero de 2017 al ministerio de Educación, pero aún no le ha llegado.