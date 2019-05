El PP: “También son peligrosos los nacionalistas españoles”

Pablo Casado conversa con Esteban González Pons, Isabel Bonig y María José Catalá durante su visita a la basílica de la Virgen en Valencia. En vídeo, Casado interviene en un mitin este sábado en Valencia. KAI FÖRSTERLING (EFE) / ATLAS

En la nueva tónica de campaña tras la debacle electoral del 28 de abril, el PP dedica buena parte de sus discursos a atacar a los dos partidos que han mordido en su electorado hasta dejar a las siglas en unos escuálidos 66 escaños. La estrategia de los populares pasa ahora por criticar a sus rivales en el centro derecha y presentar las elecciones europeas, autonómicas y municipales como una segunda vuelta de las generales en las que "remontar" los resultados de abril. A la cita acuden como un partido "de centro" con la promesa de ser "el contrapeso a Pedro Sánchez, los comunistas y los independentistas". Tras las generales, el líder del PP y la derecha se juegan mucho más que el líder socialista y la izquierda en los comicios autonómicos y municipales.

"Si Pedro Sánchez recibe carta blanca el 26 mayo, no va a tener contrapeso durante cuatro años y no nos podremos quejar. Votar es gratis, pero puede salir muy caro", ha advertido este sábado Pablo Casado en un mitin en Valencia. "No hay que responsabilizar al votante, pero sí tenemos derecho a decirle que la información que ha estado recibiendo por WhatsApp, por editoriales de periódicos o teletipos no era cierta", ha dicho el líder popular, corresponsabilizando a los medios de su debacle electoral.

El portavoz del partido en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, también deslizó críticas hacia sus rivales. "Hay partidos en contra de la Unión Europea, muy cerca, pegaditos a nosotros, que quieren segregar a las personas por su color de piel, y cambiar inteligencia por intransigencia", dijo. "Todos los nacionalismos son igual de intransigentes. Da igual si son catalanistas, franceses o del Brexit. También son peligrosos los nacionalistas españoles porque el nacionalismo es el primer peldaño de la escalera del totalitarismo y del racismo", añadió.

González Pons también se refirió a Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso presentado por el PP y Ciudadanos contra su candidatura europea. "No va a estar en el Parlamento Europeo porque cuando vaya a recoger el acta lo detendrá la Guardia Civil. Me llamó soldado español, queriendo insultarme. Pero para mí no es un insulto y me sorprende que me insulte un cobardica de marca mayor".

El número dos de la lista de los populares a las elecciones europeas defendió que el PP es un partido "adulto" y de centro derecha. "Por ese orden, primero el centro y luego la derecha moderada", subrayó. "No somos ninguna de las dos copias del PP. Somos el auténtico PP y no estamos divididos ni derrotados, como pretenden nuestros imitadores. Somos el partido de Adolfo Suárez, de Aznar, de Rajoy, de Casado y de Rita [Barberá]". También Casado dedicó durante su intervención elogios a la exalcaldesa de Valencia —"la gran Rita"— a la que el PP obligó a abandonar el grupo en el Senado por los escándalos de corrupción.

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, también presentó las elecciones municipales como el primer paso de la reconquista. "Desde los Ayuntamientos construiremos la barrera defensiva contra tanto sectarismo", dijo. "Hemos caído una y mil veces, pero nos hemos levantado una y mil veces".