¡Gracias a todos por seguir la newsletter estas semanas! Podéis volver a compartirla porque seguimos con las elecciones de mayo ☀️

1. Unas buenas encuestas

Los sondeos han estado bien, o muy bien. El error absoluto medio (MAE) del promedio ha sido de 1,4 puntos por partido, que es bastante mejor que el MAE histórico (2 puntos). La mayor desviación fue con el PP, pero con el resto de partidos fue inferior a 1,5 puntos.

Nuestro modelo estuvo preciso y bien calibrado. La semana pasada dimos 156 escaños seguros y se han cumplido todos. Dimos otros 127 “probables” y acertamos con el 91%. También señalamos 105 escaños “en juego” y lo estuvieron: el 48% se cumplieron y el 52% no.

La predicción de escaños fue bastante precisa. Todos los resultados entran en el intervalo del 90%, casi siempre cerca de la mediana. Hay gente que se queja porque las horquillas son anchas, pero yo creo que el gráfico está bien como está. Las medianas dan la predicción central y los intervalos informan de su incertidumbre, que es la que es.

Los pronósticos de mayorías salieron especialmente bien. La predicción central era que no sumaran ni la izquierda ni la derecha, y no sumaron. Se produjo prácticamente ese escenario: que el PSOE, Podemos, Compromís, CC y PNV estuviesen al límite de sumar 176 escaños. Tuvimos algo de suerte, porque con tanta incertidumbre el escenario más probable no era muy probable.

El modelo también “acertó” el orden de los cinco partidos, de nuevo con algo de fortuna. ¿Por qué lo sé? Porque según el propio modelo, la probabilidad combinada de que los cinco quedasen en ese orden era solo del 40%. El tercer puesto estaba realmente en juego.

Una cosa que funcionó regular fue mi intuición: el domingo tenía la sensación de que Vox sorprendería yéndose algo más arriba. Mi experiencia es que generalmente es mejor confiar en el promedio tal cual y evitar la tentación de hacerle ajustes manuales.

En resumen: estoy contento con el resultado de nuestro modelo de predicción. Lo normal es que otras veces nos equivoquemos más, como pasó sin ir más lejos en Andalucía. Está bien reivindicar los sondeos, pero también advertir de que las imprecisiones volverán.

2. El voto en cada municipio

El lunes publicamos un mapa clásico con los resultados en cada municipio. Si no lo habéis visto ya, lo tenéis aquí:

El martes hicimos otro con los lugares donde ha ganado y perdido votos cada partido.

3. Un dato random

Seguramente por efecto de Vox, Falange Española de las JONS ha sufrido una debacle en estas elecciones: sacó 9.909 votos en 2016 y ahora, 641. No os perdáis el mapa secreto de pueblos irreductibles de Iñigo Domínguez. Trae un montón de datos curiosos: “¿Qué puede haber empujado a los 65 vecinos de Monforte de Moyuela (Teruel) o a los 66 de Torrubia de Soria a una caída del PP de 51 puntos?”.

4. ¡Quedan 25 días!

La newsletter sigue a partir de ahora dedicada a las elecciones de mayo, así que volvemos a activar la cuenta atrás: ¡Quedan 25 días! 🙂

Un anticipo: ayer Andrino, Grasso y yo utilizamos los resultados de las generales para hacer una simple extrapolación sobre ocho CCAA y cinco capitales. No es una predicción —porque a menudo se vota de manera distinta en unos comicios y otros—, pero es útil.

