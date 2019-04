Casado llama a los votantes huidos: Cs y Vox “no son más que tránsfugas y vendedores de humo”

Casi todas las encuestas sitúan al PP por debajo de los 100 escaños -el CIS le da un mínimo de 66- por las fugas de su electorado tradicional a Ciudadanos y a Vox. Así que su líder, Pablo Casado, dedica cada mitin a tratar de alertar de los riesgos de "experimentar" con otras siglas. Este sábado, en Valladolid, ha insistido en que "si se desune el voto [de la derecha], se quiebra España", pero ha subido el tono de sus ataques al partido de Albert RIvera, "donde no hay más que trásfugas". Su competencia, declaró en la provincia donde el CIS les da un escaño menos en favor de Vox, son "vendedores de humo". Y tras las elecciones, advirtió, "no hay segunda vuelta ni libro de reclamaciones".

Casado ha utilizado un símil futbolístico para expresar su tesis sobre la fragmentación del voto en las provincias de pocos escaños, que a su juicio, beneficia al PSOE y a Podemos. "No nos equivoquemos de enemigo. Si un partido político gana, se lleva tres escaños, igual que si un equipo gana, se lleva tres puntos. La ley [sistema D'Hondt] es como la quiniela". No obstante, el macrosondeo del CIS, con más de 16.000 entrevistas personales, cuestiona esa teoría. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, Ciudadanos y Vox sí obtendrían escaño en circunscripciones pequeñas, luego su voto, como sostiene Casado, no terminaría beneficiando al PSOE o a Unidas Podemos, que no puntúa en ninguna provincia de las dos Castillas.

El presidente popular presentó el voto al PP como "el voto patriótico, de la responsabilidad" y el que tenían que elegir todos "los que no quieren que Pablo Iglesias sea ministro del Interior, Arnaldo Otegi de Justicia, y Carles Puigdemont de Exteriores" [Pedro Sánchez nunca les ha ofrecido esas carteras ni ninguna otra]. Casado insistió en que el radical no es él, sino el candidato del PSOE, "que se disfraza de moderado": "Dejar a Sánchez en La Moncloa es como dejar al zorro al cuidado del gallinero".

El líder popular, mucho más optimista que algunos dirigentes de su partido ante el auge de Vox, trató de levantar los ánimos de los suyos. "Vamos a remangarnos, a mancharnos con el sudor del esfuerzo, con el barro de los pueblos, con el salitre de los pescadores,el aceite de las fábricas...", enumeró.

En la misma línea se pronunció su cabeza de lista por Valladolid, la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina, a la que Casado definió como "patrimonio nacional". Tanto ella como el presidente popular cargaron contra Ciudadanos por lo que consideran una impostada preocupación de Rivera por la España vacía y por su historial de cambios de opinión -apoyó a Sánchez y a Rajoy tras decir que no lo haría-.

El presidente popular anunció algo que en realidad ya existe, un erasmus latinoamericano, y terminó su mitin con vivas al Rey. El PP tiene ahora dos escaños por Valladolid y según el CIS podría perder uno, que se iría a Vox. Esta tarde Casado asiste a una procesión en Ávila tras participar en otro acto de campaña junto a Adolfo Suárez Illana.