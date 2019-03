Llamazares consigue los avales para presentarse a presidente del Gobierno

Gaspar Llamazares será una vez más candidato a presidente del Gobierno. Sin embargo, esta vez no lo hará bajo las siglas de Izquierda Unida, como en 2004 y 2008, sino en su nueva plataforma, Actúa. El recién creado partido de izquierdas ha logrado superar la barrera de las 7.000 firmas en unos días y cumple así con el último requisito administrativo que le faltaba para poder tener una papeleta presente en todos los colegios electorales madrileños en las elecciones del próximo 28 de abril. Baltasar Garzón, impulsor de la iniciativa política junto a Llamazares, ha asegurado que la candidatura no pretende dividir el voto de izquierdas sino “incidir en el 30% o 40% de personas que se abstienen en las elecciones”.

Actúa explica a través de un comunicado que "la tarea no ha sido fácil", ya que, al trabajo de recoger firmas, se han sumado, según denuncian "las objeciones y triquiñuelas de algunos ayuntamientos de la derecha, negando permisos, ignorando las peticiones de espacios o directamente negando la respuesta". Respecto a otras provincias el partido afirma que está trabajando para conseguir las firmas preceptivas en otras siete regiones: Barcelona, Sevilla, Valencia, Asturias, Baleares, Segovia y Badajoz.

Actúa asegura que su objetivo es crear "una opción que construya un espacio colaborativo progresista". El partido pide que no se opte por el "voto útil" ya que "es un error que no sabe interpretar la actual representación de la democracia". Además, critica los líderes de los otros dos partidos progresistas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por no tener "la sensatez, la voluntad de diálogo y la solvencia demostrada por Gaspar Llamazares".

El partido explica que apela a "un electorado que no quiere impunidad ante la corrupción, que quiere que la Memoria no quede en el olvido y que no va a permitir que partidos que están utilizando discursos neonazis y de odio puedan llegar a las instituciones porque están fuera de la legalidad y de la Constitución". Actúa se presentará, además de a las elecciones Generales, a las Europeas del 26 de mayo y también harán listas en algunos Ayuntamientos, aunque aún no se conoce el número exacto.