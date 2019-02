La presencia de Vox marca las estrategias parlamentarias de los partidos en Andalucía

La irrupción de Vox en la Cámara andaluza ha dinamitado las formas de hacer política parlamentaria en la comunidad. El cambio de estrategia de todas las fuerzas se ha puesto de manifiesto en el primer pleno, en el que una sesión de mero trámite, como era, a priori, la votación de los senadores autonómicos se ha convertido en una declaración de intenciones ideológica. Los partidos han roto con la tradición de elegir por unanimidad a los aspirantes y han apoyado a los candidatos en función de su adscripción política, más allá de su trayectoria o sus aptitudes. Las consecuencias son meramente simbólicas, ya que los nueve nombres propuestos han salido elegidos debido a la dinámica del proceso de aprobación, pero evidencia un cambio en el modelo de proceder y en el equilibrio de fuerzas que puede convertirse en un patrón a lo largo de la legislatura

El candidato de Vox, Francisco José Alcaraz, antiguo presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, solo ha salido elegido con los votos de PP, Ciudadanos y su propia formación. El PSOE se ha abstenido, al igual que Adelante Andalucía, que tampoco ha votado a los aspirantes presentados por los populares y los naranjas. Por su parte, el PP tampoco ha apoyado a Esperanza Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y la representante escogida por la confluencia de Podemos e IU. Solo Ciudadanos ha respaldado a todos los candidatos, siguiendo con la tradición no escrita de la Cámara. Los tres nombres propuestos por los socialistas son los que han contado con más apoyos, 100 cada uno. Un número que no ha encajado a muchos de los presentes, ya que el Parlamento consta de 109 diputados y el portavoz de Vox, Francisco Serrano, ha asegurado a este diario que sus 12 representantes no habían marcado las casillas correspondientes a los senadores del PSOE. “Ha debido haber un error en el recuento, porque todo mi grupo no ha votado a favor de los senadores socialistas”, ha asegurado.

Lo sucedido esta tarde ha tenido un primer avance durante el examen de la comisión de nombramientos de la mañana, donde Vox y Adelante Andalucía escenificaron el rechazo a sus respectivos candidatos. El representante del partido de extrema derecha reprochó a Gómez que fuera a acudir a la Cámara alta para “defender la república federal”. Maribel Mora, desde la confluencia, ha inquirido a Alcaraz sobre cómo iba a defender Andalucía en el Senado cuando su partido quiere suprimir la autonomía y esa institución parlamentaria. Mora también ha roto la costumbre parlamentaria y ha preguntado a todos los aspirantes si estaban dispuestos a defender el Estatuto y a Andalucía como nacionalidad -definición que aparece en su preámbulo-.

En las papeletas de votación de los senadores autonómicos se incluyen los nombres de los nueve candidatos. Los grupos parlamentarios partidos pueden mostrar su disconformidad no marcando la casilla de alguno de ellos. Una circunstancia excepcional y que en el Parlamento andaluz solo había ocurrido cuando se procedió a la votación de José Antonio Griñán, tras dejar el Gobierno andaluz en manos de Susana Díaz. Entonces todo el PP decidió no apoyar al expresidente de la Junta en señal de protesta. Hoy cada formación ha hecho su propia declaración de intenciones con las cruces de sus papeletas.