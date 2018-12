Rosa, verde pistacho, naranja y morado para los uniformes de la EMT en Valencia

Rosa, verde pistacho, naranja y morado. Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia están llamados a elegir uno de estos colores para renovar sus uniformes, que en la actualidad son un pantalón largo, un suéter azul marino y una camisa en azul claro con corbata. La paleta de colores ha provocado malestar y "total rechazo" entre los representantes del colectivo, que los consideran "variopintos, poco serios y demasiado modernos". Según los sindicatos, que apuestan por mantener el azul, este será un argumento más para la huelga que tienen previsto proponer en una asamblea del 17 de diciembre. Ya circulan memes de los uniformes comparándolos con los Power Rangers o los Teletubbies.

Fuentes de la EMT han explicado que la compañía convocó un concurso para renovar la uniformidad y que el pliego de condiciones, que se pactó con los sindicatos, "introducía modificaciones" en el vestuario como "la eliminación de la corbata, la introducción del pantalón corto en verano y la mejora del tejido de las prendas". Las mismas fuentes han señalado que no se convocaba concurso "desde finales de los años noventa" y desde 1998 se iba prorrogando el contrato existente. El Corte Inglés, que era el proveedor hasta ahora, ha ganado el concurso y ha ofrecido "una nueva gama de colores", de los que la dirección ha elegido cuatro: rosa, verde pistacho, naranja y morado.

En un segundo paso, la EMT ha decidido hacer "una encuesta entre los trabajadores para elegir el color" las cuatro opciones. Se lleva a cabo por correo electrónico hasta el próximo jueves 20 de diciembre. Cuando se recojan todas las respuestas, "se tomará la decisión" atendiendo al más votado. A su juicio, las prendas propuestas son "más funcionales, cómodas y más económicas". Por ejemplo, los jerseis antes eran "cien por cien poliéster y ahora mezclan poliéster y lana".

El presidente del comité de empresa de la EMT, Adolfo Cruz, ha reconocido que "se pactó mejorar la vestimenta actual pero en ningún momento se habló de poner unos coloridos tan variopintos". Todos los sindicatos de la EMT rechazan los cuatro colores y piden mantener el azul actual. Representantes de CC OO, de la Asociación Profesional de Trabajadores de Transportes Urbanos de Valencia (Apttuv) o de CGT se preguntan por qué el azul no está entre las opciones.

Vaya tela los colores que proponen para los uniformes de los conductores de autobus en Valencia. Parecerán Teletubbies. No me extraña que protesten la ultima patochada del concejal Grezzi. pic.twitter.com/QnrJbfC4CL — Juan Luis Hortelano (@jlhortelano) 13 de diciembre de 2018

Según el representante de CC OO, Iván Alcalá, los trabajadores están "descontentos" con los colores elegidos y que "prefieren conservar el azul'. "Nos parece bien que se pueda votar el color, pero ¿por qué no azul también?', se ha preguntado Alcalá, quien también ha pedido que se mejore la calidad de la ropa propuesta. A su juicio, "parece más plástico que tejido".

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de CC OO en la EMT, José Antonio García Montes, quien ha criticado que los colores son "demasiado llamativos" para un conductor y ha denunciado que la paleta de tonos "no se ha consensuado" ni con los trabajadores ni los delegados sindicales. "La empresa quiere cambiar el color que se tenía y ha decidido cuatro colores unilateralmente. Deja que los compañeros elijan entre esos cuatro, pero no ha dado opción al color que teníamos", ha sostenido García Montes, que también apuesta por no cambiar el color azul. En un comunicado, CC OO afirma que los colores no propuestos no son apropiados para conducir por la ciudad "aunque sí para la Feria de Abril de Sevilla".

Entre elegir camisa naranja, verde o morada y pantalones cortos en verano para los conductores o aumentar el servicio de algunas líneas de bus, yo elegiría lo segundo, @emtvalencia

La imagen es importante pero la calidad del servicio lo es mucho más. — ¿Y que mas da? (@Su_al_ma) 12 de diciembre de 2018

Desde la CGT, Gregorio Rabadán, considera "positivo" votar el color y que se mejore la calidad de la ropa, pero asegura que "a la inmensa mayoría" de trabajadores no les han gustado los colores y han pedido mantener el azul actual. El representante de Apttuv, Gabriel de las Muelas, cree que se trata de "un tema interno de la EMT al que alguien le está dando una bola que no toca" y añade que "con un poquito de diálogo" se puede resolver. "Por las quejas de los afiliados respecto a la paleta de colores hemos registrado un escrito en el que pedimos que se paralice. A la gente le gusta el azul', sentencia. Además del escrito de la Apttuv, CC OO y UGT han presentado otros en los que demandan a la empresa que reconsidera su decisión.

Según Cruz, los trabajadores están votando, pero "en contra de estos colores tan modernos que ha propuesto la empresa" y ha señalado que los memes que circulan les hacen sentirse "atacados" en su integridad. "Si queremos respeto y que la figura del conductor sea seria y responsable, este tipo de vestimenta entendemos que no es la mejor", ha subrayado Cruz, quien ha pedido a la empresa "mantener" lo que tienen "con una mejora de la calidad y la vestimenta, pero no de los colores". El comité de empresa va a mandar un escrito a todos los trabajadores para pedirles "que no usen los nuevos uniformes".