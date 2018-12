Reino Unido protestará por el buque que hizo sonar el himno frente a Gibraltar

Reino Unido presentará una queja formal ante España por el incidente del buque militar español que hizo sonar el himno nacional cuando navegaba cerca de Gibraltar. El embajador británico en España, Simon Manley, asegura a EL PAÍS que la queja se enviará “en los próximos días”, pero precisa que no obedece a la controversia respecto al himno. Se trata, según su versión, de protestar por lo que las autoridades británicas consideran una incursión en aguas territoriales gibraltareñas. España no reconoce que la colonia tenga aguas de su jurisdicción, por lo que no admite que exista ningún tipo de incursión.

La patrullera de la Armada Infanta Elena recorrió el pasado martes aguas próximas a Gibraltar, que Londres considera pertenecientes a la colonia británica. Un vídeo divulgado en redes sociales reveló que por la megafonía del barco sonó el himno nacional español. El embajador Manley asegura que su país aún no ha esclarecido los hechos (algunas fuentes apuntan a que antes del himno español se emitió el británico por un canal reservado a emergencias) y que no es ese el origen de la queja formal. “Como siempre hacemos, enviaremos en los próximos días una queja diplomática por la incursión del barco en esas aguas”, ha asegurado este miércoles el representante británico.

Londres sostiene que cada año se producen varios incidentes de este tipo y que siempre remiten una protesta a las autoridades españolas. En esta ocasión, el conflicto se ha producido en pleno resurgimiento de las tensiones respecto a la colonia británica por el Brexit, aunque finalmente se han alcanzado acuerdos tanto en el ámbito europeo como en el bilateral Madrid-Londres.

Los choques no son de extrañar, ya que España solo considera legítimamente cedida a Reino Unido una parte del Peñón: la ciudad, el castillo, los puertos, las defensas y las fortalezas, que quedaron transferidos en el Tratado de Utrecht de 1713. En cambio, ni el istmo ni las aguas adyacentes fueron incluidos en ese acuerdo, por lo que España los considera ocupados y no les reconoce jurisdicción británica. Así que los malentendidos en el Estrecho no son excepcionales. Según Londres, se producen varios al año.