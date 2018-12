La sevillana Victoria Lerdo de Tejada ha llegado este domingo por la mañana a su colegio electoral, instalado en el Ayuntamiento de Sevilla, sin saber aún a qué partido votar. "Pero, ¿a quién vamos a votar?", preguntaba a sus acompañantes mientras subía las escaleras de entrada al edificio. "Andalucía está estancada, necesita un cambio", afirma Lerdo de Tejada tras haber depositado la papeleta en la urna. "He escuchado sus consejos y he optado por el voto útil. No he cambiado de partido", reconoce. José F. Sequera también ha optado por volver a confiar en el mismo partido: "Lo he pensado hasta el último momento porque, hoy por hoy, siento que ningún partido político me representa. He tenido un intenso conflicto interno. Me llegué a plantear votar en blanco, pero creo que no era la solución". Ambas historias ponen rostro a ese 25% de andaluces indecisos con el que comenzó una campaña que está viviendo una jornada electoral de tranquilidad y sin apenas incidentes, salvo el retraso de hasta dos horas en los colegios de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por la falta de papeletas de Equo.

Lerdo de Tejada y Sequera no son los únicos que han apurado para decidir el color de su papeleta. Félix Morales también ha dudado "mucho", pero ha vuelto a confiar en el de siempre. "Soy un miedoso", dice entre risas. "Yo me he decidido durante la campaña", reconoce Jesús Carrera, quien no votará a su partido habitual. También lo ha dudado la gaditana María Ruiz, quien se ha decantado por Ciudadanos. “No lo tenía nada claro, pero quería cambio. Estaba entre Ciudadanos y PP sin hacerme gracia ninguno de los dos, pero qué le vamos a hacer”, ha puntualizado Ruiz. "He tenido dudas de a quién votar hasta el último momento. Finalmente, lo he hecho en blanco, ningún partido me convence", asegura Jesús Simón. “No he seguido la campaña, pero sí que consulté por Internet los programas electorales y ahí he tomado mi decisión”, reconoce Luis Baquera mientras daba vueltas por las diferentes mesas electorales del colegio San Estanislao de Kostka de Málaga sin encontrar la suya. A sus 18 años, era la primera vez que votaba. “Cómo se nota que soy novato en esto”, afirmaba cuando ya, por fin, un interventor le indicaba el lugar correcto para depositar su papeleta.

Los sevillanos Carlos Pérez y su mujer Amparo Díaz tenían muy claro su voto desde hace tiempo. "Esperamos muy poco de los políticos. Van a hacer lo que les dé la gana. Pero lo teníamos decidido", aseguran. "Llevo toda la vida votando al mismo partido, ya estoy cansado. Necesitamos un cambio", afirma Ramón Izquierdo. También las malagueñas Amaya Cazorla y Amaya Segalerva, madre e hija, tenían claro que votarían "para el cambio”. “Andalucía no puede seguir más tiempo con tanta corrupción”, aseguraba la más joven, que pensaba votar a Ciudadanos mientras su progenitora seguía “fiel al Partido Popular”. "Que acaben con los ladrones y con el libertinaje. Necesitamos otra Andalucía", pide Marifé Escobar, fiel a su partido.

Los comicios, cuya participación a las 14.00 es del 29,9%, cuatro puntos menos que en 2015, trascurren con normalidad y tranquilidad tras el retraso en los colegios de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por la falta de papeletas de Equo. Pasadas las 9.30, un vecino de Sanlúcar que quería votar a este partido se percató de que faltaban las papeletas. Minutos después, la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz descubría que no era algo aislado: el problema se repetía en las 81 mesas electorales de la ciudad. Las votaciones en la ciudad gaditana quedaron interrumpidas hasta las 11.00 y eso hará que los colegios estén abiertos hasta las 21.15. En el centro de votación de la colonia rural de La Algaida de Sanlúcar, el retraso se alargará hasta las 22.10, dada la tardanza en recibir las papeletas. “Hay muchas personas mayores que han ido a primera hora a votar, no han podido hacerlo y se han ido diciendo que no volverán a votar”, ha lamentado José María Ruiz, apoderado de Ciudadanos en la Biblioteca Municipal de la ciudad.

Además de este incidente, en Sanlúcar también se ha retrasado el inicio de las votaciones por la ausencia de los miembros de varias mesas que han tenido que ser sustituidos. Esta situación se ha vivido en el colegio Guadalquivir, al que Jesús y su mujer llegaron a primera hora para votar y en el que el hombre ha acabado convertido en el presidente inesperado de una mesa electoral. “Lo he hecho por dinero y porque no teníamos otro plan. Yo creo que debe haber sido un error de notificación porque yo ni he recibido el aviso de dónde debía votar”, ha explicado el sanluqueño. A su lado, María de la Rosa se convertía también en “presidenta por accidente”, pese a que su papel para estas elecciones era ser apoderada del PP. “Todo por la patria”, bromeaba la voluntaria.

En el resto de colegios, la tranquilidad ha sido la tónica dominante. Así lo corrobora, por ejemplo, José Antonio Mulero, presidente de una de las mesas del colegio La Salle de El Puerto de Santa María (Cádiz). Su mayor problema es que vuelve a estar sentado a una mesa por segunda vez desde hace seis años. A lo que hay que sumar las otras seis veces que le han llamado como suplente. “Espero que en 2019 no me toque”, ha reconocido ante un año que se aventura especialmente intenso en lo electoral. Más contrariado estaba un vecino de Cádiz que ha acudido a quejarse al colegio abierto en el Pabellón Ciudad de Cádiz porque un familiar muerto hace ya 15 años seguía apareciendo en la lista de electores, pese a haber notificado ya en varias ocasiones su baja del padrón.

La tranquilidad de la jornada viene acompañada por las buenas temperaturas.“Solo nos falta poder sacar la mesa a la calle para disfrutar del solecito”, decían casi a coro las personas responsables de la mesa electoral ubicada en el colegio SAFA-ICET, en primera línea de playa de la barriada malagueña de El Palo. La temperatura superaba ya los 20 grados a mediodía y desde la sala de votaciones veían pasear a decenas de familias camino a los chiringuitos de la zona. “Que nos traigan un poco de paella”, añadían entre risas. Quienes también se habían quedado sin arroz son los miembros de la peña El Palustre, que todos los domingos celebran comidas populares para dilatar después la tarde con una sesión de bingo. Esta vez las bolas con los números eran sustituidas por papeletas electorales.