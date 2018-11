Moreno ignora las encuestas: “Esto está más abierto que nunca”

Juan Manuel Moreno, aspirante del PP a presidir la Junta de Andalucía, se agarra a la masa de indecisos, que sitúa en el 22%, para revertir la tendencia que exponen las encuestas, que le otorgan una bajada de escaños —entre cinco y 10 diputados— desde los 33 que obtuvo en 2015. Moreno dibuja un escenario imprevisible en el que la sorpresa será la posibilidad más realista, dados los últimos sondeos. "Esto está más abierto que nunca. Nunca en la historia de Andalucía ha habido un candidato del Partido Popular que tenga más posibilidades de ser presidente de la Junta que yo. Y a eso me aferro", ha afirmado este lunes en Sevilla en un acto con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo y su número uno por Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

En 2012 la mayoría de encuestas daban al candidato del PP la mayoría absoluta y finalmente ganó los comicios, aunque se quedó a cinco escaños de lograr esa mayoría y ganó en las urnas con 50 diputados. "Le tengo el máximo respeto a las encuestas, pero algo ha cambiado en la sociedad. Antes empezábamos una campaña y en 15 días no se movía nada. Ahora estamos a seis días de las elecciones y hay un 22% de ciudadanos que no saben todavía lo que van a votar. Esto significa que esto está más abierto que nunca", ha añadido el aspirante.

Hoy Moreno repite en sus intervenciones que en las elecciones generales de 2016 votaron por el PP 1,4 millones de andaluces, y si esa cifra se repite él será el ganador en las urnas. Sobre el supuesto ascenso de Vox, Moreno ha dicho que desconoce a quién le restará votos, aunque estima que puede obtener votos del grupo de abstencionistas que en anteriores ocasiones no han acudido a las urnas. Feijóo ha añadido: "En Galicia no hay Vox". ¿Y en Andalucía?, le han preguntado. "Aquí espero que no".

"Los ciudadanos deben saber que la única manera de garantizar el voto es votar al PP, hay muchas maneras de desperdiciar el voto, y una es dejarse llevar por los cantos de sirena de los que desconocemos experiencia y programa, y carecen de responsabilidades", ha subrayado.

"Todos los días tenemos 18 encuestas, pero los ciudadanos deciden su voto los últimos dos días. Algo se está moviendo en Andalucía y he visto un desgaste brutal del socialismo hegemónico. Que nadie venda la piel del oso. Yo ya he visto a Susana Díaz decir 'tengo muy buenas sensaciones' y pegarse una leche tremenda en las primarias socialistas", ha criticado el candidato popular.

Sobre la negociación del Brexit y sus efectos en la relación de España con Gibraltar, para Moreno el termómetro es el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, por encima de la opinión del Gobierno y de diversos juristas que otorgan validez a las garantías de las instituciones comunitarias, que a través de una declaración consagra el derecho de veto español sobre cualquier negociación futura sobre Gibraltar: "Desde Sevilla hemos escuchado las carcajadas de Picardo, que ha dicho que es papel mojado y no sirve para nada. Ese es el termómetro, este señor que se ríe de nuestros intereses. Se ha creado una inseguridad para los trabajadores del Campo de Gibraltar y perdemos una seguridad histórica para que la Roca no sea un paraíso fiscal encubierto"."La risa de Picardo es el síntoma más claro del fracaso del Gobierno español", ha añadido.