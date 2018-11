Imbroda, el seleccionador español que quiere ganar unas elecciones

Solo hay una competición en la que Javier Imbroda, exseleccionador español de baloncesto, se encuentra incómodo. El fichaje estrella de Ciudadanos para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre ha vivido 25 años bajo la presión del deporte de alto nivel, hasta en unas olimpiadas. Pero hay una particular competición –esta política- que rehúye: la que libran en los comicios andaluces el PP y Ciudadanos por representar la alternativa al PSOE. Le incomoda esta contienda al cabeza de lista de Ciudadanos por Málaga porque le haría confrontar con su propio hermano, Juan José Imbroda, presidente de Melilla y destacado dirigente del PP, a quien además su incorporación a Ciudadanos no ha sentado nada bien.

El entrenador ha sido objeto de deseo entre los dos partidos. El PP, en una jugada no muy limpia trató de ficharlo después de que Albert Rivera lo hubiera incorporado a sus listas el pasado mes de julio. Recibió “llamadas” y “algún que otro mensaje” de la dirección nacional del PP con una oferta para incorporarse a las listas populares. No revela de quién. La rechazó. “No ha sido agradable, no tenía que haberse producido una vez uno ya ha tomado la decisión”, lamenta. “No se trataba de entrar en política por entrar, sino de estar identificado con un proyecto”, concede a punto de enfrentarse a su primer campeonato electoral como cabeza de cartel de Ciudadanos en un hotel de Málaga. Rivera le ha reservado un papel especial en la campaña electoral que trasciende el del número uno por Málaga, y acompañará al líder, a Inés Arrimadas y al candidato a la presidencia de la Junta, Juan Marín, en los principales actos.

Pero para su hermano, desde hace 18 años presidente de Melilla y senador del PP, el fichaje ha resultado complicado, porque se ha visto en medio de un conflicto entre su partido y su familia. El candidato de Ciudadanos resta importancia a esas desavenencias: “Mi hermano es una referencia, por encima de siglas es mi hermano. Es cierto que no le ha hecho mucha gracia el paso que he dado, pero políticamente lo respeta. Nos queremos mucho y va a seguir siendo así porque la política es pasajera”.

Ese proyecto con el que el exseleccionador español se ha identificado como para haber dado el salto a la política en un momento en el que nadie quiere dedicarse a ella es el de Ciudadanos. A su nuevo partido, Imbroda no lo ve en ninguna liga de las derechas. “Es que yo no me siento de derechas. Ya uno no sabe a veces qué es ser de izquierdas o de derechas, por eso me salgo de las etiquetas. Hay algunas cuestiones de la supuesta derecha o de la izquierda con las que me puedo identificar. Me siento una persona liberal, normal”, enfatiza. La pregunta incómoda la resuelve con deportividad: ¿Por qué deberían los andaluces votar a Ciudadanos y no al PP? “Ciudadanos es un partido de centro con una base amplia social en la que miembros del PP pueden sentirse identificados. Y también del PSOE”, se faja.

A Rivera le costó convencerle. Imbroda lo ha sido todo en el baloncesto: 17 temporadas en la ACB, siete años con la Selección Española (133 veces internacional), en los cuales participó en cuatro campeonatos europeos, dos Mundiales y los juegos olímpicos de Sidney. En el Mundial de Indianápolis 2002, dirigiendo a la selección, consiguió ganar a la invencible selección de EE UU, un hito histórico para el baloncesto nacional.

¿Por qué alguien con su trayectoria querría hacerse político? “Ha sido algo meditado. Entro en un terreno muy complejo, en un momento en el que la política está muy desacreditada. Me meto para intentar aportar mis conocimientos y experiencia a lo largo de una vida profesional en distintos sectores”, explica. Rivera le impresionó por la “fuerza y coraje” que transmitía al contarle su proyecto de defensa constitucional en Cataluña. Aunque le dijo primero varias veces que no. “Ciudadanos tiene una oportunidad histórica para dignificar la política”, reflexiona.

El deporte de alta competición y la contienda política tienen similitudes, analiza Imbroda. Sobre todo el trabajo bajo presión. Aunque también hay diferencias. “El contrato en política suele ser por cuatro años, y rara vez se rompe. En el caso de un entrenador, si a los seis meses no ganas, vas a la calle”, indica. Con Rivera se ha comprometido a estar cuatro años; ocho ya “son muchos”.

En Ciudadanos Málaga ya se nota que el candidato es un entrenador. “Del baloncesto aplico la gestión de equipos de alto rendimiento. Ciudadanos juega en una competición al máximo nivel, yo me he visto en muchas situaciones de tensión”. Pizarra en mano, Imbroda da instrucciones y motiva a su equipo como si de un equipo de baloncesto se tratara. “Yo sin pizarra no soy nada”, se ríe. Ahora les dice que están en los Play Off. El 2 de diciembre juegan la final. Y quiere ganar.