Los españoles responsabilizan de la Gran Recesión a la banca y la política

La Gran Recesión no ha sido una crisis más; al menos no en España. Los grandes números dicen que la economía española está saliendo del hoyo. Pero la opinión mayoritaria entre los españoles es que España no termina de sacar la cabeza de la crisis. Así lo piensa el 84,4% de los ciudadanos, encuestados por la consultora 40dB para EL PAÍS. Las heridas siguen ahí: los españoles ven con una mezcla de realismo y pesimismo la situación. Más del 90% de los encuestados responsabilizan a la banca y a la clase política de la crisis, que ha dejado un enorme lastre en términos de insatisfacción hacia la democracia y las élites económicas y financieras y que, afirman, ha perjudicado más a los que menos tienen y a los menores de 65 años.