“Lo que ha hecho Ciudadanos es nuevamente una farsa”

El PSOE considera una "farsa" la decisión de Ciudadanos de romper el frente con el PP y cuyo primer gesto consistirá en dejar de presentar sustitutivas a la proposición de ley de estabilidad presupuestaria ya que, a efectos prácticos, no repercutirá en la aprobación de las cuentas de 2019. "No cambia nada, lo que ha hecho Ciudadanos es un fake", ha cargado Adriana Lastra. La portavoz socialista en el Congreso achaca el reciente giro en la estrategia de Ciudadanos en que pretende marcar distancias con el PP y reforzar su perfil propio en su competencia por el mismo electorado. "Están en una guerra fratricida entre las derechas por ver quien lidera la derecha política y social", ha sido el razonamiento de la vicesecretaria general del partido en el Gobierno.

El desmarque de Ciudadanos respecto del PP se produce después de que Pablo Casado acaparara la atención en el pleno del pasado del miércoles, en el que según las direcciones del PP y PSOE anuló a Rivera. Con este gesto Ciudadanos recupera protagonismo aunque sus responsables han insistido a lo largo de la jornada en que no facilitará la aprobación de los Presupuestos. En esto coincidieron tanto PSOE como Ciudadanos. "No va a haber una consecuencia práctica. Lo normal es que los presupuestos no se aprueben hasta verano de 2019", afirmó José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. "No es un cambio de criterio, hay una serie de plazos para presentar enmiendas y hemos considerado que no presentaremos más enmiendas a la totalidad y que se abra el plazo de enmiendas parciales. El PP está haciendo mucho ruido con una decisión técnica", abundó Villegas. Su partido y el PP controlan la Mesa del Congreso, el órgano determina cómo se registran y celebran los debates en el Parlamento.

Lastra coincide con el secretario general de Ciudadanos. "Lo que entendíamos es que desbloqueaba la modificación de la ley de estabilidad y no es cierto. Estamos exactamente igual que, lo que ha hecho Ciudadanos es dejar de solicitar la ampliación del plazo de enmiendas pero no el articulado; siguen solicitando la ampliación de plazos para enmiendas parciales", ha incidido tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Más optimista se ha mostrado Unidos Podemos. "Que Ciudadanos se haya despegado de esa mímesis con el PP es una buena noticia. Es una buena noticia que se hayan desbloqueado hasta 20 leyes en prórroga de enmiendas", ha valorado su portavoz adjunta", Ione Belarra. Informa Ana Marcos.

A primera hora de la mañana Rivera ya había recalcado que la decisión de su grupo parlamentario de desbloquear la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad, que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, no supondría la aprobación inmediata de los Presupuestos. "Que nadie se lleve a engaño", ha afirmado el presidente de Ciudadanos, que ha calificado los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez de cuentas "ilegales" que fueron acordadas "en la cárcel" entre Oriol Junqueras, líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.

El que interpreta un viraje en la posición de Ciudadanos es el PP aunque no parezca tener efectos prácticos, al menos a corto plazo. "Les pedimos que reconsideren su postura. No la entendemos y por eso exigimos que cambien su postura y vuelvan a la del PP frente a un presupuesto que sube masivamente los impuestos y va a asfixiar a los españoles", ha afirmado la portavoz popular, Dolors Monserrat.