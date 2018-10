Carolina Bescansa dejará su escaño en el Congreso el año que viene

La diputada de Unidos Podemos en el Congreso Carolina Bescansa ha anunciado este viernes que dejará su escaño en la Cámara baja en el primer semestre de 2019, cuando concluyan los trabajos de las comisiones parlamentarias en las que participa. La decisión la toma un día después de perder la secretaría general de la formación morada en Galicia. Antón Gómez-Reino, un hombre muy cercano a Pablo Iglesias, líder del partido, y abanderado de las mareas municipales que en 2015 arrebataron al PP de Alberto Núñez Feijóo su poder urbano, derrotó a la compostelana, cofundadora del partido, en las primarias.

Según los cálculos de Bescansa, los trabajos de las comisiones parlamentarias en las que participa finalizarán en torno al mes de marzo de 2019, según fuentes próximas a la diputada. Entre otras, la que estudia financiación ilegal del Partido Popular. La política compostelana ha asegurado que asume toda la "responsabilidad" del resultado de las primarias internas y ha confirmado que seguirá en política y en la organización de la que es cofundadora, aunque no en las instituciones.

La diputada de Podemos presentó a principios de octubre por sorpresa su candidatura a liderar la formación gallega en lo que suponía su regreso a la primera línea política después de destapar por error en una red social sus planes para desbancar a Iglesias. El resultado de este jueves fue apretado: Gómez-Reino obtuvo el 55% de los votos y su rival, el 45%, según informaron este jueves fuentes del partido.

"Discrepancias ideológicas"

El pasado abril comenzó lo que la mañana de este viernes ha confirmado la propia Bescansa: el inicio de un nuevo rumbo político en su carrera. Fue en aquel momento cuando apareció en su canal de Telegram, con más de 2.000 suscriptores y en abierto a cualquier usuario, un proyecto que consistía en repartirse el control de Podemos entre la diputada e Íñigo Errejón. Bescansa sería la número dos de la lista autonómica del futuro candidato en la Comunidad de Madrid en 2019 y a cambio contaría con el respaldo del ex número dos de Pablo Iglesias para postularse a la secretaría general y como la candidata en las generales de 2020.

La ejecutiva resolvió “no tomar ningún tipo de acción” contra Bescansa, dijo el secretario de Organización, Pablo Echenique. “Ni se me pasa por la cabeza [renunciar a su acta de diputada]”, dijo esos días. El cuidado a la imagen del partido prevaleció en la decisión de no expedientar a la parlamentaria. A lo que contribuyó la falta de peso orgánico de Bescansa, que desde hace más de un año no desempeña ninguna función crucial dentro de Podemos.

Sus “discrepancias ideológicas importantes” con la dirección supusieron una revelación el pasado octubre: Bescansa dio un paso que ningún otro cuadro de Podemos se atrevió a dar al cuestionar en público el posicionamiento del partido en la crisis en Cataluña. “Me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas”, expresó.

Su relevancia, aunque no representara a ninguna corriente interna, adquirió tal calibre que fue la propia Bescansa quien firmó el acuerdo, en representación de Podemos, con alianzas como En Marea o en Cataluña. La misma impronta que hizo que fuera la responsable de registrar los estatutos de Podemos por vez primera en el Ministerio del Interior.