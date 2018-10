Inundaciones en Mallorca, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Testimonios de la catástrofe en Mallorca. Otro negocio de Sant Llorenç des Cardassar que no resultó dañado acentúa hoy su función social. Es el bar Sa Verga, cerca de la plaza de la iglesia. Sus dueños cuentan a los parroquianos que su casa no ha sufrido daños, pero su coche fue arrastrado por la riada. En un momento en que la televisión muestra imágenes del torrente captadas por vecinos en la tarde de ayer, Magdalena, tras la barra, exclama: "Mira, ahí va mi coche", "lo tenía en el taller y no pude ir a recogerlo". (EFE)