Rivera plantea una revisión a fondo del Estado autonómico para eliminar diferencias entre territorios

"Ha llegado el momento de revisar todo lo que no funciona en el Estado autonómico. Para que sea precisamente un Estado autonómico y no un conjunto de tribus y chiringuitos". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido este sábado en Sevilla con estas palabras una reforma en profundidad del modelo autonómico con el objetivo de eliminar diferencias entre territorios. Se trata, en palabras de Rivera, de "superar uno de los retos que tiene España, la desigualdad entre españoles". Rivera ha presentado un decálogo de iniciativas y reformas destinadas a corregir esas disparidades entre comunidades. Entre ellas, reforzar el castellano en la escuela y la Administración, acabar con el cálculo "insolidario y opaco" del cupo vasco o una academia única para todos los cuerpos policiales y de seguridad.

El líder de Ciudadanos describe un Estado autonómico plagado de desigualdades y apuesta por reforzar los mecanismos que "unen" a los españoles, los "mecanismos de igualdad". Para ello plantea reformas en ámbitos como el sistema electoral, la financiación autonómica, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el modelo territorial, la sanidad y dependencia; las instituciones, los impuestos y la educación. Algunas son iniciativas que el partido ya ha llevado en programas electorales o en propuestas legislativas y otras son nuevas ideas o que ahora se ponen en primer plano. El decálogo "por una España de ciudadanos libres e iguales" se ha presentado como conclusión de la primera convención nacional celebrada en Sevilla de la plataforma "España ciudadana", que la formación liberal lanzó el pasado mes de mayo para defender el patriotismo español.

Ciudadanos quiere reforzar el castellano, como lengua oficial y común de todos los españoles, "en las aulas, en los medios de comunicación y en la Administración", ha afirmado Rivera. "Los enemigos de las lenguas son de dos tipos: los que las prohíben y los que las imponen", ha razonado. La formación propone "eliminar las barreras lingüísticas en el empleo público", esto es, que la lengua cooficial de las comunidades bilingües no sea un requisito obligatorio para acceder a un puesto de funcionario (sí un mérito), y que el castellano sea "lengua vehicular en toda España" en la educación, lo que afectaría principalmente al sistema educativo catalán de inmersión lingüística. El decálogo no detalla ninguna propuesta sobre los medios de comunicación, aunque Rivera también los ha mencionado en su exposición en Sevilla.

En la educación quiere también Ciudadanos que se refuerce la alta inspección, una prueba de selectividad única y libros de texto gratuitos en toda España. Rivera defiende que la alta inspección educativa tiene que "poner fin al adoctrinamiento y a la manipulación" en la escuela catalana. "A mí no me lo tienen que contar, yo lo he vivido. Los que somos catalanes sabemos lo que pasa en las escuelas", ha expuesto Rivera, que considera que solo dos personas controlen la inspección educativa en Cataluña es "una renuncia pensada, calculada, en favor del nacionalismo".

La equiparación salarial entre todos los cuerpos policiales es otra de las iniciativas, que se amplía con la idea de promover la cooperación entre estos (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d' Esquadra y la Ertzaintza) a través de una "academia única" de formación. "Ya está bien que tengamos descoordinación en asuntos donde nos jugamos la vida", se ha quejado Rivera.

Decálogo "por una España de ciudadanos libres e iguales" 1. Un sistema electoral justo e igualitario: 3% del voto nacional para entrar en el Congreso, listas abiertas, más proporcionalidad 2. Una financiación autonómica sin privilegios: adiós al cálculo insolidario y opaco del cupo vasco 3. Equiparación salarial en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Coordinación nacional 4. Eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla la anexión de Navarra al País Vasco 5. Igualdad en servicios sociales y sanidad: sistema de dependencia garantizado en toda España, tarjeta sanitaria única 6. Reforma o cierre del Senado 7. Supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en toda España 8. Igualdad en la educación: refuerzo de la alta inspección, selectividad única y libros de texto gratuitos en toda España 9. Castellano, lengua oficial y común de todos los españoles: eliminación de las barreras lingüísticas en el empleo público; castellano, lengua vehicular en toda España 10. Stop privilegios: supresión de los aforamientos políticos

El decálogo aborda también la financiación autonómica y plantea eliminar el "cálculo insolidario y opaco del cupo vasco". Quiere el partido "transparencia y un cálculo objetivo, con luz y taquígrafos" del cupo, pero no plantea eliminar el concierto vasco. Sí se propone eliminar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla la posibilidad de anexión de Navarra al País Vasco. Esa es otra de las diez medidas.

Rivera recupera una propuesta que lanzó el pasado junio, la de una nueva ley electoral que dejaría fuera a los nacionalistas del Congreso. Los partidos deberían tener "como mínimo el 3% nacional para estar en el Congreso". En las últimas elecciones en 2016, ningún partido nacionalista logró alcanzar esa cifra. La "reforma o cierre" del Senado y la supresión de todos los aforamientos completan las iniciativas en materia de regeneración democrática y representación.

Por último, el decálogo recoge la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en toda España (una iniciativa que Ciudadanos ha registrado como ley en el Congreso este mes de septiembre) y un sistema de dependencia "garantizado en toda España", sin diferencias entre territorios en el acceso a la prestación, así como una tarjeta sanitaria única.

"El Estado autonómico se pensó para garantizar la igualdad entre españoles, no para destruirla", ha subrayado Rivera desde el escenario del acto en plena Plaza de España de Sevilla, ante varios centenares de simpatizantes que han ondeado banderas españolas, europeas y del partido, ataviados también con sombreros de paja con la bandera española de los que les ha provisto la organización. Los operarios han tenido que retirar varias decenas de sillas de plástico porque el partido no ha llenado el acto, en el que también han participado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y el responsable económico del partido, Luis Garicano.