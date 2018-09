Santamaría mantiene la incógnita sobre su futuro e integración en el PP

Soraya Sáenz de Santamaría deja su futuro abierto: "Primero voy a hablar con Pablo"

La integración en el PP no está siendo fácil, sencilla ni rápida. Cualquier gesto desde la nueva dirección nacional, que encabeza el equipo ganador de Pablo Casado, o desde la candidatura de la aspirante perdedora Soraya Sáenz de Santamaría, es mirada con lupa, interpretada y analizada por los contrarios. A veces en exceso, en parte porque falta aún mucho camino por recorrer para que se sosieguen los ánimos en el partido, alterados como consecuencia del enfrentamiento abierto en el último congreso del PP. Santamaría está pendiente de una reunión con Casado para aclarar su futuro.

Uno de estos episodios se ha vivido este jueves en la primera reunión de Casado con sus diputados, a la que no ha asistido Santamaría. Al no acudir a ese encuentro del Grupo Popular, convocada el miércoles por la tarde, rápidamente se extendió el mensaje político de que la exvicepresidenta no había asistido para demostrar su malestar. Tampoco acudieron a la cita sus dos más cercanos colaboradores desde hace años, la exministra Fátima Báñez y el que fue su jefe de gabinete, José Luis Ayllón, lo que ayudó a alimentar los rumores. Al final de la mañana se presentaron los tres en el pleno para votar y Santamaría aclaró que la tarde anterior había avisado y pedido permiso de su ausencia a su portavoz, Dolors Montserrat. El PP nunca informó de ese detalle.

Tras más de un mes entero de vacaciones, algo inusual en sus últimos siete años como vicepresidenta, Santamaría llegaba para votar pero los periodistas la abordaron para conocer las razones de su plantón al Grupo Popular y a Casado. Se mostró sorprendida. "Cada uno tiene su agenda", dijo. Otros miembros de la actual dirección del PP sí lanzaron la idea de que no se entendía bien esa falta de Santamaría siendo ella diputada por Madrid y sabiendo bien con tiempo que había un pleno programado.

La exvicepresidenta, sin embargo, aclaró que la tarde anterior había llamado a Montserrat para informarle de que tenía ya agendada otra actividad y añadió que le planteó que si era necesario la cambiaría y que se le informó de que no hacía falta ya que habría más ausencias. Ni Montserrat ni otros componentes de la dirección del grupo Popular ni sus portavoces oficiales aportaron en ningún momento esa información. Cuando se preguntaba por la falta de Santamaría, Báñez o Ayllón no se daba ninguna razón. Solo se aportó que Ayllón sí estaba reconduciéndose por el camino de la integración al haber accedido a ocupar precisamente la vacante de Casado como vicepresidente de la comisión de la Unión Europea.

Tanto Santamaría como Báñez informaron de que no se sentían marginadas tampoco por la nueva reubicación física que la dirección del Grupo les había ofrecido para sus nuevos escaños dentro del hemiciclo, a la exvicepresidenta en la segunda fila, en un pasillo central, alejada del nuevo equipo directivo, y a la exministra detrás, en tercera fila. La portavoz Montserrat se lo comentó la tarde anterior en una llamada telefónica, así como el destino diferente de su despacho. Esos cambios fueron aceptados sin mayores problemas.

Lo que sigue sin definirse es el futuro político de Santamaría, su integración reiterada en el comité ejecutivo formado por Casado o, incluso, si quiere continuar con su carrera política o considera aceptar alguna oferta para pasarse al mundo de la empresa privada. Todas esas preguntas se le formularon directamente a la exvicepresidenta. Ni negó ni aceptó nada. Se limitó a repetir varias veces que antes quiere y tiene que hablar en privado con Casado. Y añadió que la conversación tendría que producirse en breve.

Pablo Casado, antes de marcharse a una visita a Austria para ver a varios líderes populares europeos, le reafirmó a Santamaría que le mantiene la plaza vacante aún en el Comité Ejecutivo Nacional del PP y le reiteró que no habrá ningún problema para que presida una Comisión del Congreso como están haciendo los otros exministros del Gobierno de Mariano Rajoy. Casado recordó no inocentemente que había podido mantener charlas personales sobre esos cometidos con todos los exministros durante la reciente Diputación Permanente que el Congreso celebró en pleno verano, y a la que Santamaría también faltó.