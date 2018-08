Detenido por matar a puñaladas a su pareja de 21 años en Dúrcal (Granada)

Un hombre de 38 años ha sido detenido tras matar supuestamente a puñaladas, sobre las 0.30 de este martes, a la que era su pareja, una mujer de 21 años, en la localidad granadina de Dúrcal, según fuentes de la Guardia Civil. No constaban denuncias por violencia de género ni había ninguna orden de alejamiento.

Tras la agresión con un arma blanca, el ahora detenido, de origen marroquí, llevó a la víctima en coche hasta el centro de salud de dicho municipio. Al llegar, dejó el vehículo en la puerta del edificio y huyó. Personal del servicio sanitario encontró a la mujer, ya malherida, e intentó reanimarla, aunque no consiguieron salvar su vida.

Una vez denunciados los hechos, agentes de la Guardia Civil lograron detener al supuesto agresor en las inmediaciones de este centro de salud. El hombre permanece en las instalaciones de la Comandancia en Granada de la Guardia Civil, que está instruyendo las diligencias oportunas para el esclarecimiento del suceso.

La alcaldesa de Dúrcal, Antonia Fernández, ha explicado que la pareja convivía en el municipio desde hace algo más de un año y medio en una casa en el centro del pueblo, que tenía su círculo de amigos, pero no era muy conocida en esta localidad de unos 7.000 habitantes. La pareja tenía un bebé, del que no han trascendido más datos. "Esperemos que algún día se acabe esta lacra y que no tengamos que lamentar más casos así", ha dicho la alcaldesa. El Ayuntamiento ha convocado para este mediodía una concentración en la que se guardarán un minuto de silencio.

En lo que va de 2018, y a la espera de que se confirme de manera oficial que el de este martes es otro caso de violencia de género, 24 mujeres han muerto a manos de su pareja o expareja en España, como apunta el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, a fecha de 7 de agosto. En Andalucía, son seis las víctimas de la violencia machista, y en la provincia de Granada, tres.