¿Ha cambiado Venezuela desde la salida de Maduro?
La implicación de Estados Unidos no mejora la vida de los ciudadanos
Venezuela empezó el 3 de enero una era nueva sin el presidente Nicolás Maduro, que fue capturado por Estados Unidos. Pero la tutela de Donald Trump no ha cambiado las cosas como muchos esperaban. El dinero del petróleo sigue sin calar a los millones de hogares asfixiados. Hemos entrado a comprobarlo.
Ana Fuentes habla con Javier Lafuente, subdirector de EL PAÍS en América y con María Martín, corresponsal en la región andina con sede en Bogotá, durante su viaje a Caracas.
¿Cómo escuchar Hoy en EL PAÍS?
- Puedes escucharlo cada mañana en la web de EL PAÍS:
- En tu plataforma de podcast favorita:
Spotify | Apple Podcasts | Youtube | iVoox |Podimo
- También puedes pedírselo a tu altavoz inteligente:
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.