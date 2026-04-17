¿Ha cambiado Venezuela desde la salida de Maduro?

La implicación de Estados Unidos no mejora la vida de los ciudadanos

Transeúntes caminan por el centro de Caracas, Venezuela, el 11 de abril de 2026. Andrea Hernández Briceño

Venezuela empezó el 3 de enero una era nueva sin el presidente Nicolás Maduro, que fue capturado por Estados Unidos. Pero la tutela de Donald Trump no ha cambiado las cosas como muchos esperaban. El dinero del petróleo sigue sin calar a los millones de hogares asfixiados. Hemos entrado a comprobarlo.

Ana Fuentes habla con Javier Lafuente, subdirector de EL PAÍS en América y con María Martín, corresponsal en la región andina con sede en Bogotá, durante su viaje a Caracas.

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