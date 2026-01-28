Ir al contenido
'PODCAST' | Exploración espacial

Sobre la nueva carrera espacial: “Establecer una base en la Luna es un primer paso que parece imprescindible para llevar humanos a Marte”

La NASA estima llevar humanos a la superficie de la Luna con la ayuda de Space X en 2028

Víctor RojoFrancisco DoménechAna Fuentes
Madrid -
Astronauta de la NASA en la superficie de la Luna

Hace 40 años, en plena guerra fría, asistimos en directo al accidente más trágico de la historia espacial. A los 73 segundos de haber despegado de Cabo Cañaveral en Florida, el transbordador Challenger se desintegró en el aire. Murieron siete personas, entre ellas la primera maestra en viajar al espacio... Sus familiares miraban, paralizados.

Cuando se cumplen 40 años del Challenger, la exploración espacial estadounidense vuelve a generar dudas. Donald Trump ha llevado su guerra política también al espacio. La NASA, durante meses, ha estado descabezada, Trump despidió a su administrador. Y ahora, en plena carrera lunar con China, Trump firma el presupuesto de 2026: la agencia se salva, por ahora, de los recortes drásticos con los que el propio presidente había amenazado.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Archivado En

_

