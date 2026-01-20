Marta Blanco, médico: “No se me van a olvidar ni las imágenes, ni el olor del Alvia”
Marta iba de pasajera en el primer vagón del Iryo y se presentó voluntaria para ayudar en la noche “más impactante” de su vida
A las 7.45 de la tarde del domingo 18 de enero, el tren Iryo 6189 que había salido de Málaga en dirección a Madrid con más de 300 pasajeros a bordo invadió la vía contigua. Por esa vía circulaba el tren Alvia 2384 Madrid-Huelva con 184 pasajeros. Este segundo tren intentó frenar, pero su cabecera impactó contra vagones del Iryo que estaban sobre su vía porque habían descarrilado.
Hoy en El País Ana Fuentes entrevista a Marta Blanco, 30 años, médico en un hospital de Madrid, que viajaba en el vagón 1 del Iryo.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.