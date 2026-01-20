Marta Blanco, médico: “No se me van a olvidar ni las imágenes, ni el olor del Alvia”

Marta iba de pasajera en el primer vagón del Iryo y se presentó voluntaria para ayudar en la noche “más impactante” de su vida

Accidente ferroviario en Adamuz Foto: Susana Vera (Reuters)

A las 7.45 de la tarde del domingo 18 de enero, el tren Iryo 6189 que había salido de Málaga en dirección a Madrid con más de 300 pasajeros a bordo invadió la vía contigua. Por esa vía circulaba el tren Alvia 2384 Madrid-Huelva con 184 pasajeros. Este segundo tren intentó frenar, pero su cabecera impactó contra vagones del Iryo que estaban sobre su vía porque habían descarrilado.

Hoy en El País Ana Fuentes entrevista a Marta Blanco, 30 años, médico en un hospital de Madrid, que viajaba en el vagón 1 del Iryo.

