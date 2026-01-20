Ir al contenido
_
_
_
_
Hoy en EL PAÍS
'PODCAST' | ACCIDENTE TRENES ADAMUZ

Marta Blanco, médico: “No se me van a olvidar ni las imágenes, ni el olor del Alvia”

Marta iba de pasajera en el primer vagón del Iryo y se presentó voluntaria para ayudar en la noche “más impactante” de su vida

Víctor Rojo
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A las 7.45 de la tarde del domingo 18 de enero, el tren Iryo 6189 que había salido de Málaga en dirección a Madrid con más de 300 pasajeros a bordo invadió la vía contigua. Por esa vía circulaba el tren Alvia 2384 Madrid-Huelva con 184 pasajeros. Este segundo tren intentó frenar, pero su cabecera impactó contra vagones del Iryo que estaban sobre su vía porque habían descarrilado.

Hoy en El País Ana Fuentes entrevista a Marta Blanco, 30 años, médico en un hospital de Madrid, que viajaba en el vagón 1 del Iryo.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La tragedia de Adamuz en cifras: 43 denuncias de desaparición, 40 cuerpos hallados y cinco ya identificados

José M. Abad Liñán | Madrid

Renfe lanza un plan alternativo ante la previsión de que la línea Madrid-Andalucía no se restablezca antes del 2 de febrero

Virginia Martínez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 31,99€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_