Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | Tutelas sin juez: la ley que deja a las familias indefensas

En España, las administraciones autonómicas pueden asumir la tutela de menores sin orden judicial previa, un procedimiento que las familias denuncian por falta de garantías y escasos recursos para recurrirlo

Jimena Marcos
Jimena Marcos
Madrid -
Este episodio forma parte de una selección para los días de Navidad de EL PAÍS Audio, se emitió el pasado 27 de octubre.

Niños tutelados

Un día cualquiera, en Miranda de Ebro, una furgoneta se detuvo frente a un colegio. Dentro viajaban dos técnicos de Servicios Sociales con una orden: sacar a un niño de clase. Nadie avisó a sus padres. Poco después, la misma furgoneta regresó para recoger a su hermana, un bebé de nueve meses. Desde entonces, los hijos de Mari Carmen y Marcelino han pasado por cuatro hogares distintos: el de sus padres, un centro de menores, la casa de acogida de una jurista llamada María y, por último, una familia adoptiva. En España, buena parte de las tutelas de menores se resuelven por vía administrativa, sin intervención judicial directa y con una capacidad de defensa muy limitada para las familias.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Sobre la firma

Jimena Marcos
Jimena Marcos
Periodista en EL PAÍS Audio. Trabajó como editora jefa en Podium Podcast y como guionista en programas de TVE y Movistar+. También ha colaborado con Producciones del K.O, Carne Cruda, Radio 3, La Coctelera y Adonde Media.
