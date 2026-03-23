‘Plumas y luces’

Desde niño me han atraído las aves por su belleza y su capacidad de volar, y la fotografía se ha convertido en mi forma de observarlas y expresar cómo las veo. Más que documentarlas, busco una visión artística basada en la composición, el entorno y, a veces, la abstracción. Me interesa reinterpretar su forma, ya sea con planos abiertos o centrándome en detalles que transformen su apariencia. Mi experiencia con el blanco y negro influye en cómo trabajo la luz y los encuadres. Acabo mis fotos en cámara sin edición posterior, salvo los ajustes básicos necesarios