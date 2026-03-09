6 fotos
‘AzcA’
Azca se despliega como un microcosmos tridimensional dentro de Madrid, donde la ciudad se superpone, se hunde y se eleva. Residencias, oficinas, comercios y ocio confluyen en una isla peatonal suspendida sobre el tráfico. Alrededor, los rascacielos trazan un perímetro vertical que delimita y a la vez desorienta. Más de 120.000 personas la atraviesan cada día y 4.500 la habitan. Esta serie propone una exploración de la luz, el espacio y la presencia de quienes transitan y dan vida a este singular territorio
Silvia Yi