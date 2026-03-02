6 fotosEXPOSICIÓN‘Cruise’, entusiastas de las cuatro ruedas Jussi Puikkonen 02 mar 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosJoona Ahonen, Lotta Impola, Olavi Viio, Anton Halkola y Matias Koistinen conducen un viejo Mercedes por Oulu, Finlandia.Jussi Puikkonen (Jussi Puikkonen)Tuuli Palovaara y Reidar Hangasvaara, retratados en Rovaniemi, Finlandia. Reidar obtuvo el permiso de conducir hace poco y en su primer año al volante recorrió 40.000 km. Jussi Puikkonen (Jussi Puikkonen)En los vehículos de los aficionados al motor, el sistema de sonido puede ser el componente más caro del coche. Esta inversión refleja la importancia del automóvil como medio de ocio y de pertenencia social. Fotografiado en Oulu, Finlandia.Jussi Puikkonen (Jussi Puikkonen)Jonne Kiviniemi y Rasmus Kerimaa en Rovaniemi, Finlandia.Jussi Puikkonen (Jussi Puikkonen)Michael Lautamäki, Mikko Mäki-Tarkka, Konsta Kiprianoff, Alex Korpi, Tomi Luopakka y Aatu Virtanen posan delante del tractor que comparten en Kauhava, Finlandia.Jussi Puikkonen (Jussi Puikkonen)Marcas de derrape en una carretera de Eerikinkartanontie, Kirkkonummi, Finlandia.Jussi Puikkonen (Jussi Puikkonen)