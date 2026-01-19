‘Japón, una mirada extranjera’

Para el hacedor de imágenes occidental, llegar a Tokio y caminar por sus calles es una provocación casi imposible de resistir. Los rostros, la corporalidad de la gente, los jóvenes y su manera de vestir, el orden casi absoluto, todo se despliega sobre un telón de tradición que estimula la mirada y nos empuja, de forma inevitable, a tomar una cámara. Realizadas entre noviembre y diciembre de 2025, las fotografías de calle de esta serie son el resultado de un fascinante primer encuentro con la escena urbana japonesa