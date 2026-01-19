Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
6 fotos
EXPOSICIÓN

‘Japón, una mirada extranjera’

Para el hacedor de imágenes occidental, llegar a Tokio y caminar por sus calles es una provocación casi imposible de resistir. Los rostros, la corporalidad de la gente, los jóvenes y su manera de vestir, el orden casi absoluto, todo se despliega sobre un telón de tradición que estimula la mirada y nos empuja, de forma inevitable, a tomar una cámara. Realizadas entre noviembre y diciembre de 2025, las fotografías de calle de esta serie son el resultado de un fascinante primer encuentro con la escena urbana japonesa

Kike Arnal 
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_