‘Sanatorium (Georgia)’

Tskaltubo se encuentra en la región georgiana de Imericia y tuvo su auge en la época de la Unión Soviética, cuando fue transformada en ciudad balneario debido a su cantidad y calidad de agua termal. Se construyeron más de veinte sanatorios y en la década de los ochenta, cuando la ciudad alcanzó su apogeo, llegó a recibir anualmente la visita de entre 100.000 y 150.000 trabajadores soviéticos, entre los que se incluía el georgiano Iósif Stalin. Pero tras la disolución de la Unión Soviética, Tskaltubo comenzó su decadencia y los sanatorios cayeron en desuso, pero no en el abandono, pues en ellos acogieron a muchos de los desplazados de la guerra de Abjasia. Hoy los edificios están en ruinas y algunos siguen habitados