Comercio México-Estados Unidos, más importante que nunca

La relación comercial entre México y Estados Unidos es hoy más importante que nunca. Es claro que Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo el principal socio comercial para México, es decir, el principal destino de nuestras exportaciones y la fuente más importante de nuestras importaciones. Lo que nunca había ocurrido era lo contrario: que México fuera el principal socio comercial para Estados Unidos. Pues bien, en 2025, después de décadas de haber fortalecido y diversificado la relación comercial, hoy finalmente México es también el principal mercado para las exportaciones estadunidenses y la fuente más importante de sus importaciones.

De acuerdo con cifras recientemente divulgadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos (US Census Bureau), las exportaciones de bienes de Estados Unidos a México alcanzaron en 2025 los 338 mil millones de dólares (mdd), superando por primera vez a las exportaciones a Canadá (337 mil mdd) y muy por encima de las realizadas a otros destinos comerciales importantes como son China y el Reino Unido (106 mil y 97 mil mdd, respectivamente). Por el lado de las importaciones, México le vendió productos a Estados Unidos por 535 mil millones de dólares, dejando atrás a Canadá (que le proveyó bienes por 383 mil mdd), a China (306 mil mdd), a Taiwán (201 mil mdd) y a Japón (146 mil mdd).

Para poner estas cifras en perspectiva comparada, vale la pena considerar lo siguiente: el total de las exportaciones de Estados Unidos a México es superior a todas las exportaciones combinadas que realiza ese país a Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong y la India, y es apenas 10 por ciento superior al total de las ventas estadounidenses a toda la Zona Euro. En cuanto a las importaciones que provienen de México, estas exceden al total combinado de aquellas provenientes de Japón, Corea, Indonesia, Malasia, India, Brazil e Israel, además de que equivalen al 95 por ciento de todas las importaciones que provienen de la Zona Euro. Otra forma de apreciar la enorme importancia comercial entre ambos países es notar que el volumen de comercio total (exportaciones más importaciones) entre los dos países es más del doble del ocurrido en ese mismo año entre Estados Unidos y China (873 mil mdd versus 415 mil mdd).

Por otro lado, México es importante para los Estados Unidos no solo por el volumen y valor de los productos que se comercian entre sí, sino también por el tipo de comercio que realizan. Por ejemplo, al analizar al comercio de productos de tecnología avanzada (entre los que se incluyen productos electrónicos, aeroespaciales, de información y comunicación, biotecnológicos, optoelectrónicos, etc.), México destacó en 2025 como el principal destino para las exportaciones estadounidenses y como el segundo proveedor de este tipo de importaciones para Estados Unidos (solo detrás de Taiwán). De hecho, la suma del comercio entre México y Estados Unidos en este tipo específico de productos (226 mil millones de dólares) excede a la realizada entre Estados Unidos y cualquier otro país del mundo y es, por citar una comparación interesante, más del doble de la ocurrida entre China y Estados Unidos (106 mil mdd).

En lo que respecta a la industria automotriz (vehículos y autopartes), México también destacó como el principal socio comercial de Estados Unidos en 2025. México es, por un lado, el principal proveedor de este tipo de productos (168 mil mdd) y, por el otro, es el segundo destino más importante de este tipo de productos (solo detrás de Canadá). En el conjunto del volumen de comercio de este tipo de productos, México es, por mucho, el país más importante para Estados Unidos: un total de 208 mil millones de dólares (168 mil mdd de importaciones estadunidenses y 40 mil mdd de exportaciones), lo que se compara muy favorablemente contra los 109 mil millones de dólares del segundo lugar que es Canadá (57 mil mdd de exportaciones y 52 mil mdd de importaciones).

La importancia de los productos mexicanos para Estados Unidos en el sector automotriz es tal que México es el principal proveedor en todas y cada una de las tres categorías que reporta la Oficina del Censo: automóviles para pasajeros (44 mil mdd), autopartes (81 mil mdd) y autobuses, camiones y vehículos especiales (43 mil mdd). En estos dos últimos rubros, los productos mexicanos son tan relevantes que llegan a representar, respectivamente, el 44% y el 79% de todas las importaciones estadunidenses realizadas en 2025.

Las cifras que hemos presentado revelan la creciente importancia comercial y estratégica que tiene México para Estados Unidos. Los dos países se han integrado tanto que ya son dos naciones interdependientes a pesar de la enorme asimetría que aún persiste en sus niveles de desarrollo. El futuro económico de México y Estados Unidos está inevitablemente vinculado. Estoy seguro de que los negociadores comerciales de México lo tienen claro. Ojalá que esto también esté presente en la mente de sus contrapartes estadounidenses.