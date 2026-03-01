Luis Rosendo Gutiérrez: “Estamos evaluando tener criterios de seguridad nacional sobre las inversiones chinas”

El subsecretario de Comercio Exterior de México delinea la estrategia en materia comercial de México a unos meses de la próxima revisión del TMEC con EE UU y Canadá

En medio de la imposición de aranceles globales de EE UU y de numerosas negociaciones a puerta cerrada, la cuenta atrás para la revisión del TMEC, en julio próximo, se aproxima y México perfila su estrategia para encarar esta cita frente a Estados Unidos y Canadá. En este tablero geoeconómico y de máxima tensión, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano (53 años, Ciudad de México), delinea los retos y objetivos del país. “Se trata de que México sigue dando la pelea para no tener una barda arancelaria por pequeña que esta sea”, apunta el funcionario federal en su despacho en Ciudad de México. Al fondo de su escritorio, se intercalan las gráficas, tablas y carpetas de trabajo con sus fotografías junto al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la directora de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, el secretario de Comercio de EE UU, Howard Lutnick, entre otras.

Pese a los continuos amagos de dinamitar el TMEC por parte de Trump, Gutiérrez Romano se dice optimista sobre el futuro de un acuerdo comercial que ampara más de 870.000 millones de dólares de intercambio comercial entre México y EE UU, al año. En esta nueva reestructura, explica el funcionario, EE UU ha dividido el mundo por anillos arancelarios. “En el anillo más apartado del centro está China. Después están los países del sureste asiático, luego están algunos de los aliados más importantes de Estados Unidos, como son Japón y Europa y en el anillo más cercano, al centro, estamos Canadá y México”, refiere.

Pregunta. En esta lógica ¿Cuál será la apuesta de México para conservar o elevar esta ventaja competitiva respecto a otros países respecto a EE UU?

Respuesta. Estados Unidos está cambiando su rol en el mundo y eso nos afecta a todos. Ahora pareciera que hay un rompimiento con los tratados comerciales de EE UU, excepto el TMEC. Con este acuerdo, el 85% de las exportaciones mexicanas están enviándose a Estados Unidos con arancel cero. Esta reestructura mundial puede beneficiar estratégicamente a México. Aun cuando se han reducido nuestras exportaciones a Estados Unidos de automóviles es interesante que, aun así, México ganó participación de mercado en los Estados Unidos.

La segunda parte importante, y lo hemos platicado mucho en Estados Unidos, es el trabajar juntos para reducir el déficit que ambos países tenemos con Asia, particularmente con China. Estados Unidos tiene un déficit de alrededor de 220 billones de dólares con China y nosotros tenemos uno de 120 billones. Hoy la nueva variable en el modelo se llama seguridad económica y Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea, aunque les cueste más caro, para tener los insumos que necesitan aquí en América, porque es un tema de resiliencia y de seguridad económica. Si mañana tengo un problema en Estados Unidos, quiero recargarme en Canadá o México para que en cuestión de horas me ayuden y México también se quiere recargar en sus socios comerciales ante cualquier problema o adversidad que podamos tener.

P. ¿México se va a alinear a esta nueva estrategia de seguridad comercial de Estados Unidos?

R. Nosotros estamos dándole prioridad a nuestros socios estratégicos. Eso no significa pelearnos con nadie, nuestras relaciones con China continúan abiertas.

P. ¿A eso responde el aumento de aranceles que el Gobierno impuso a las importaciones de países con los que México no tiene tratado comercial?

R. El objetivo de los aranceles a 1.463 fracciones arancelarias fue el cuidado de nuestra industria. México buscó proteger a ciertos sectores, particularmente calzado, textiles, siderúrgicos, aluminio y esto fue visto con buenos ojos en Estados Unidos, particularmente, lo que tiene que ver con las industrias de automotriz y de acero. Porque había una gran queja de EE UU de que nosotros importábamos acero de Asia y lo metíamos a Estados Unidos y aprovechaban a México como un trampolín para pasar a los Estados Unidos y lo que se trata es que este tipo de transbordo lo eliminemos subiendo el arancel.

P. Tras el aumento de aranceles, el Gobierno de China indicó que iniciaría una investigación sobre la medida..

R. Se trabajó mucho diplomáticamente para no tener ningún tipo de fricción no solamente con China, sino con ninguno de los terceros países, porque esta medida se aplicó a más de 50 países. La relación con China es muy positiva, acaba de estar una delegación de funcionarios mexicanos en China hace un par de semanas. La inversión China en México fluye, nosotros no tenemos ningún límite a la inversión en China, por ahora, estamos evaluando tener criterios de seguridad nacional en los próximos meses para trabajar como región y compartir los mismos criterios que nuestros socios comerciales como son Canadá y Estados Unidos.

P. ¿Pero en qué consistirán estos nuevos criterios de seguridad?

R. En que tengamos un análisis a profundidad de las posibles inversiones que pudieran venir de otros países, no necesariamente China nada más, sino de otros países en nuestra infraestructura logística, en energía, en ciertos aspectos que pudieran poner en riesgo nuestra seguridad nacional y nuestra competitividad como región de Norteamérica. Tenemos que evaluarlo, no estamos diciendo que sea un freno a la inversión, simplemente, estaremos en los siguientes meses estableciendo un conjunto de normas que nos permita contar con una metodología para revisar lo que viene a nuestro país y que no vayamos a tener sorpresas el día de mañana.

Pero insistir mucho en que la relación con China no está trastocada, al contrario, es un país con el que comerciamos mucho y quisiéramos comerciar más. Actualmente nosotros le exportamos 10 billones de dólares y ellos nos exportan 130 billones de dólares. Entonces, tenemos un déficit de alrededor de 120 billones y lo que les exportamos el 50% son minerales críticos.

P. ¿Este tipo de aranceles que impuso México a otros países confían podría ser una moneda de cambio para eliminar los aranceles de EE UU al acero?

R. Estos aranceles junto con los esfuerzos del secretario Marcelo Ebrard para elevar los niveles de trazabilidad del acero que llega a nuestro país y que luego se exporta a los Estados Unidos son muestras de que México quiere tener un rol activo y un frente común con Canadá y con EE UU. Ahora, hemos venido trabajando en múltiples propuestas para que podamos bajar el arancel del 50% que tenemos (sobre el acero) a un arancel mucho menor.

Algunas de las propuestas han tenido que ver con que mientras México no pase de un cierto porcentaje de exportaciones no tenga arancel y ya para lo que rebase ese porcentaje, pues ya tenga un arancel. Otra propuesta es que, para la producción de acero en nuestro país alrededor del 30% es contenido americano, entonces, les decíamos: ‘Descuéntame eso, como me lo estás descontando en el en el tema de los automóviles’.

P. ¿Qué opina sobre el último arancel global impuesto por Trump del 10%?

R. Nos bajaron del 25% al 10% el arancel, creo que es una gran noticia. Eso significa que bajó el peso arancelario para México y que mantiene su ventaja comparativa con el resto de los países. Todos los demás países siguen pagando el 10% y nosotros tenemos cero arancel para el 85% de nuestras exportaciones, gracias al TMEC

P. El TMEC ha resultado crucial para obtener esta ventaja comercial ¿Cómo se está preparando México para la revisión de julio próximo?

R. El TMEC tiene más beneficios que perjuicios para las tres naciones. En las tres naciones hay un gran consenso de que el tratado debe permanecer y también hay un gran consenso en que el tratado debe tener mejoras y debe fortalecerse.

P. En esta línea de mejoras, ¿cuáles son las peticiones específicas de EE UU a México?

R. Ellos quieren revisar el tema de reglas de origen, particularmente, en el sector automotriz. En sus consultas salieron muchas cosas que México ya ha venido atendiendo en cuanto a considerar el darle un mejor trato en el tema de compras públicas a los Estados Unidos y a Canadá porque son nuestros socios relevantes. México está evaluando cómo se está haciendo y que realmente nuestros socios comerciales, que nos están solicitando esto, también lo hagan. Estamos viendo cómo transitar en ese tema.

P. Con un negociador tan duro como Trump ¿cómo anticipa que será la revisión de julio?

R. Es una negociación compleja. Por si faltara algo más, vienen elecciones intermedias este año en Estados Unidos, sin embargo, somos optimistas porque hemos venido trabajando bien con Estados Unidos y creemos que vamos a llegar a buen puerto con el proceso de revisión del TMEC. México se está preparando en todo lo técnico, tenemos a los equipos revisando todo lo que se ha dicho en Estados Unidos en estos famosos hearings y ya tenemos una base de datos con los comentarios para poder contestar a cada uno de estos argumentos y también hacer los planteamientos de la industria.

P. Ante el cruce de agendas del Gobierno de Trump, el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, ¿cree que abonará a una exitosa revisión del TMEC?

R. Es una muestra más de las muchas que ha dado la presidenta Sheinbaum del compromiso que tiene, no solamente con México, sino con sus socios comerciales para seguir avanzando en seguridad, en el combate al fentanilo y en migración. Todo lo que hace la presidenta Sheinbaum nos ha ayudado muchísimo, particularmente el tema de las llamadas con el presidente Trump, que cuando vemos que estamos llegando a un callejón sin salida, de repente, llega la llamada de la presidenta Sheinbaum y volvemos a renacer en Washington.

P. ¿Ve factible un escenario de acuerdos binacionales en sustitución al TMEC?

R. Nosotros estamos completamente seguros de que vamos a llegar al final de julio con un acuerdo trilateral, aun cuando haya pláticas bilaterales en muchos aspectos. Queremos ser uno de los principales socios estratégicos de los Estados Unidos.

P. ¿Qué particularidades tendrá esta sociedad estratégica con EE UU?

R. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de temas que fortalezcan la seguridad económica de Estados Unidos en términos de infraestructura logística de la región, que si tienen un problema de energía en el sur de Estados Unidos, México pueda ser una fortaleza que respalde a los centros de datos ubicados en el sur de EE UU y viceversa.

P. ¿Y en esa estrategia se enmarca el acuerdo de minerales críticos con EE UU?

R. México no puede ceder por ningún motivo el tema de las reservas de minerales críticos, sin embargo, eso no nos limita a poder trabajar con los Estados Unidos y un grupo de países para que tengamos los insumos para nuestra industria. Es un esfuerzo de trabajo conjunto, de intercambio de información, pero no es concesión, no cedemos, no podemos ir más allá de lo enmarcado en la Constitución.

P. ¿Se está preparando algún acuerdo de minerales críticos con otros países?

R. Tuvimos reuniones la semana pasada con India porque queremos avanzar nosotros en un acuerdo de minerales críticos, también queremos avanzar en nuevas inversiones, en el sector faramceutico, por ejemplo y en eliminar el arancel al tequila.

P. ¿Cuál es el avance del acuerdo comercial con la Unión Europea y México?

R. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viene la última semana de mayo próximo para firmar con la presidenta Sheinbaum la modernización de nuestro acuerdo con Europa porque queremos estrechar más nuestros lazos en inversión y comercio. Para México la gran ventaja es que se reducirán significativamente y prácticamente se llevarán a cero aranceles al sector agropecuario, lo cual son buenas noticias para nuestros productores agropecuarios que hoy están sufriendo un poco por algunos cambios, por ejemplo, en el tomate, el azúcar y el frijol.

P. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a EE UU ¿cuál es su plan para diversificar los envíos?

R. La presidenta Sheinbaum ha sido muy insistente en que tenemos que multiplicar las exportaciones a Europa y a Japón, porque son nuestros segundos mercados después de Norteamérica. Nos gustaría darle un incremento por lo menos del 50% a cada uno de esos mercados en los siguientes años. Estamos hablando de un monto de exportación relativamente pequeño todavía, ahora representan un 6% del total de nuestras exportaciones y llevarlo al 10% nos parece una meta lograble.