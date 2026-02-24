La inflación en México continúa su aceleración y llega a 3,92% en febrero

El costo de los alimentos y bebidas sigue siendo el factor que más presiona el índice de precios general en el país

El arranque de 2026 sigue pintando mal para el bolsillo de los mexicanos. Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación se ubicó en 3,92% a tasa anual en la primera quincena de febrero, acumulando tres periodos de aceleración en lo que va del año. En este periodo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0,25% respecto a la quincena anterior, según el reporte publicado esta mañana por la dependencia.

Son tres los factores que abonaron a la aceleración de precios durante el segundo mes de 2026. En primer lugar, la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,52% a tasa anual, lejos del objetivo del Banco de México, que considera una tasa ideal entre un punto porcentual arriba o debajo del 3%.

Dentro de este índice, el costo de las mercancías se elevó un 0,20% en la primera quincena de febrero y un 4,60% a tasa anual. El aumento de precios de los alimentos, bebidas y tabaco, con un incremento de 6,28% a tasa anual, fue otro de los factores que aportó a la aceleración de la inflación.

En tercer lugar, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, se ubicó en 1,92% en febrero desde el 1,34% reportado en el último informe del Inegi, siendo este indicador el de mayor incremento desde 2022. Al interior de este índice, la inflación quincenal de productos agropecuarios se ubicó en 0,75%, tras cuatro quincenas consecutivas en contracción. El precio de las frutas y verduras registró una inflación quincenal de 2,10%, luego de haber caído en tres de las últimas cuatro quincenas.

“Al analizar periodos iguales, la inflación de frutas y verduras suele caer en la primera quincena de febrero, por lo que este fuerte repunte podría atribuirse a algún factor atípico en el sector y no a un efecto estacional”, refiere Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base.

El dato generalizado de la inflación superó las expectativas de los grupos económicos. En su reporte más reciente, Citi vaticinaba una inflación no mayor a 3,79%, similar al reportado en enero. A pesar de que la inflación subyacente se desaceleró a tasa anual en esta quincena, la especialista indica que no hay señales de que podría converger hacia el 3%.

“Esto presenta un riesgo para la inflación general, pues si el repunte visto en la inflación no subyacente se mantiene, la inflación general muy probablemente volverá a situarse por encima del 4%”, detalla Siller.

A inicios de mes, la junta de Gobierno del Banco de México decidió limitar sus recortes a la tasa de interés de referencia para evaluar el alza de los precios, al dejar la tasa en un 7%, citando presiones inflacionarias derivadas de recientes cambios fiscales introducidos por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.