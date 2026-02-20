Videocolumna | El inicio del año en materia económica en México

Con un incremento en la inflación y un decrecimiento en la creación de empleos, la economía mexicana no va en buena senda

México empieza económicamente este 2026 con una inflación del 3,79% por arriba del de las expectativas, pero todavía dentro del rango establecido por Banco de México. En las zonas urbanas los precios de esta canasta subieron 5,1% y los precios en las zonas rurales subieron 3,8%.

Por otro lado, la creación de empleo formal de los registros administrativos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en enero se crearon 59.417 puestos de trabajo. Si no consideramos a los trabajadores de las plataformas digitales, este es el peor dato desde 2021, pero si incluimos a los trabajadores de plataformas digitales en esta creación de empleo formal, la creación de empleo fue negativa, es decir, no hubo creación de empleo, hubo destrucción de empleo, con una pérdida de 8.000 plazas en enero.