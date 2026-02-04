Videoanálisis | El lento ritmo del crecimiento económico en México

Según los datos oportunos del INEGI, la economía mexicana creció solamente 0.7% durante 2025, lo cual presentaría el periodo de menor crecimiento en el país desde 2020, con lo que estaríamos viendo ya 4 años de desaceleración económica.

Para que la economía mexicana crezca es necesario cambiar la conversación. Tenemos que fomentar verdaderamente la inversión en el país y, para que esto suceda, tiene que haber una conversación real entre el sector público y el sector privado que propicie que proyectos de mediano y largo plazo en varias áreas, en particular en infraestructura energética, se lleven a buen puerto.