La caída en la inversión y el consumo debilitan al empleo formal en México en 2025

El declive del consumo y la inversión productiva golpeó al empleo formal en México en 2025. El año pasado se crearon 278.697 plazas formales, de acuerdo con cifras oficiales. Este incremento en la creación de empleo fue impulsado, principalmente, por la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi o Rappi, lo que no refleja necesariamente nuevos puestos de trabajo, solo una mayor base de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así, de enero a diciembre de 2025 el total de trabajadores afiliados al IMSS rebasó 22,5 millones de personas, un alza de 1,3% respecto a 2024. De acuerdo con los datos de la seguridad social, de estas nuevas plazas, unas 206.521 provenían de las plataformas y el resto, unas 72.100 posiciones, fueron de otros sectores productivos. Los expertos en materia laboral advierten que este aumento no refleja una mejora sustancial en la dinámica del mercado laboral mexicano, por el contrario, las alarmas siguen encendidas por el débil desempeño en áreas como la construcción, manufacturas y agricultura.

Pedro Tello, experto en temas económicos, señala que si se descuentan los registros ante el IMSS provenientes de las plataformas digitales —que no son empleos nuevos, sino puestos ya existentes recién inscritos en el IMSS— la cifra real de nuevos puestos formales es solo de 72.176 posiciones, lo que confirma a la informalidad como el principal generador de empleos en México. Tello advierte, además, que en diciembre pasado, el empleo formal reportó una pérdida de 320.692 empleos, de los cuales 234.705 eran permanentes y solo 85.987 eventuales. Aunque diciembre es un mes en que, regularmente, se observa la caída de posiciones por el cierre del año, el especialista avizora que será muy complicado remontar esta cifra en los primeros meses de 2026 frente a la desaceleración que aún padece la economía mexicana.

Los sectores que perdieron más puestos de trabajo en 2025 fueron la industria extractiva, con una caída anual de 4,5%. En segundo lugar, se ubicó el sector agropecuario, con un retroceso de 3,9% y la construcción con 2,3%. Por el contrario, el crecimiento del empleo el año pasado se centró en transportes con un alza de más de 13% y el comercio con más de 3%. Las señales de debilidad en el trabajo formal corren en paralelo al deterioro de la inversión y del consumo en el país. El Banco de México (Banxico) redujo, recientemente, a la mitad la previsión de crecimiento de la actividad económica a 0,3% para 2025. De confirmarse este resultado del PIB para el año pasado, estará por debajo del alza de 1,2% del PIB de 2024.

Manuel Fuentes, especialista en temas laborales, reconoce que la incertidumbre arancelaria desatada por Estados Unidos sí ha tenido efectos negativos para las empresas en México, principalmente, en las maquiladoras del norte y centro del país. “El alza de empleados ante el IMSS no lo podemos considerar como un escenario de formalización laboral, debido a que su permanencia oscila de acuerdo al ingreso de los trabajadores. Me parece indebido que (los trabajadores de plataformas) se sumen a una formalidad que no representa una realidad, es una simulación”, indica.

Paradójicamente, mientras la creación de nuevas plazas en México se ralentiza, el salario base alcanzó a diciembre los 627,9 pesos diarios, un crecimiento anual de 6,9%, el nivel más alto registrado para un mes de diciembre, según los datos del IMSS. En el desglose de sus cifras, la entidad reportó que el sueldo promedio para un trabajador de plataformas digitales fue de 392,4 pesos diarios.

Fuentes añade que aunque el alza al salario mínimo en 2025 y 2026 fue de doble dígito, muchos patrones se resisten a incrementar los salarios por encima del 5% a sus empleados formales. “No por tener empleo, las personas tienen un beneficio retributivo acorde para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, hay enormes dificultades para los trabajadores. Este año será de enormes dificultades. Se avizora que siga un crecimiento muy lento en la generación de empleos. Este año no se vislumbra un cambio importante en el país de mayor inversión o de una mayor estabilidad en los mercados para apuntalar el empleo”, zanja.

Los expertos hacen hincapié en los claroscuros de un mercado laboral en México, donde la formalidad crece a cuentagotas mientras el sector informal acelera el paso. De acuerdo con datos del tercer trimestre de 2025, un 55,4% de los trabajadores en México se ocuparon en un empleo informal, una tasa superior en comparación con el mismo trimestre de 2024, cuando la informalidad laboral se situó en 54,6%. Si la fuerza de trabajo en México asciende a 60,3 millones de personas, más de 33 millones están en la informalidad.

Aunque la reforma laboral al interior de las plataformas digitales impulsó las posiciones formales en 2025, los especialistas coinciden en una pérdida de dinamismo en el mercado de trabajo del país. La debilidad de la inversión, la desaceleración del consumo privado y la caída en los niveles de confianza tanto de consumidores como de empresarios han ralentizado la creación de puestos de trabajo con prestaciones laborales. El primer trimestre de este año, indican, será crucial para calibrar la resistencia de las empresas y sus puestos de trabajo frente a un entorno de incertidumbre económica global.