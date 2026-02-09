La inflación en México repunta a 3,79% en enero, impulsada por los incrementos a bebidas azucaradas y tabaco

El alza de impuestos a productos y servicios especiales fueron dos factores que más incidieron en el aumento generalizado de precios a inicios de 2026

El aumento generalizado de precios sigue mermando el bolsillo de los mexicanos. En enero, la inflación se ubicó en 3,79%, un aumento de 0,38% respecto al mes anterior, de acuerdo al reporte publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante la segunda quincena del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un repunte desde el 3,59% observado al finalizar el 2026.

El dato no ha sorprendido a los analistas financieros. Según la última encuesta de expectativas elaborada por Citi, se esperaba que la inflación estuviera por encima del 3,83%, con lo que la llamada cuesta de enero se muestra un poco más moderada.

El costo de los refrescos azucarados y el tabaco fueron los dos factores con más incidencias al alza en el repunte de la inflación. Al finalizar enero, el costo de los cigarrillos se incrementó en 14,51%, mientras que los refrescos azucarados mostraron un avance de 5,53%.

La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,52%, superando el nivel de 4,33% registrado al finalizar el año. Al interior del índice subyacente, los precios de los servicios tuvieron un incremento de 4,48% a tasa anual, mientras que las mercancías mostraron un incremento de 4,56%. En las mercancías se observa una aceleración desde el 4,30% en diciembre, y la cifra más alta desde diciembre de 2023.

En los productos agropecuarios, las frutas y verduras mostraron una disminución anual de 1,84%, mientras que los pecuarios, como los productos cárnicos, evidenciaron una variación de 3,91% a tasa anual. En tanto, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, se ubicó en 1,39%. Al interior de este indicador, el costo de las tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1,28%.

La economía mexicana ya anticipaba un repunte en la inflación. La semana pasada, el Banco de México (Banxico) pausó los recortes a los tipos de interés de referencia, ubicando la tasa en 7% y modificando su proyección de inflación para el cierre de este año de 3% a 3,5% al finalizar 2026. “La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello, en congruencia, con la valoración del actual panorama inflacionario”, mencionó el banco central mexicano.