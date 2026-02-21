El tribunal electoral prohíbe el uso partidista de las iniciales CSP

A punto de lograr su registro como partido político, la tercera versión del Partido Encuentro Social no podrá utilizar más las siglas CSP, que corresponden con las iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En una resolución aprobada este sábado en sesión extraordinaria, los magistrados consideraron que el uso de esas siglas puede generar confusión en la ciudadanía.

El Tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral estudiar a fondo una queja de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que en días pasados pidió revisar la legalidad del uso de las siglas CSP, que corresponden al nombre del partido político en formación Construyendo Sociedades de Paz. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE rechazó la queja sin estudiar el fondo del asunto, considerando que no había motivo fundado, pero el Tribunal anuló esa decisión este sábado y, de paso, ordenó al partido no utilizar las siglas en su emblema mientras el INE emite una nueva resolución. “La organización deberá usar su denominación completa y deberá abstenerse de identificarse de forma preponderante como CSP, hasta que el INE resuelva”, determinó la Sala Superior.

La resolución del Tribunal se da justo en el día en que la asociación Construyendo Sociedades de Paz lleva a cabo su asamblea nacional constitutiva, último requisito para solicitar formalmente al INE su registro como partido político nacional. El partido se ha adelantado al tribunal y, en dicha asamblea, ha modificado ya su logotipo: dejó atrás las letras moradas CSP sobre un fondo color lila, y ahora utiliza la palabra PAZ con una paloma en su nueva imagen.

Esta fuerza política es la nueva versión del Partido Encuentro Social, formado en 2014 y que en 2018 perdió el registro. El partido reapareció en 2020, nuevamente con las siglas PES, pero llamándose Partido Encuentro Solidario, y un año después volvió a perder su registro al no lograr el 3% de la votación en las elecciones federales. La organización dirigida por Hugo Éric Flores fue aliada de Morena y el PT en 2018, para construir la alianza Juntos Haremos Historia, y fue la promotora de la candidatura del futbolista Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos. Su dirigente actual, Armando Escoto, dijo en diciembre a EL PAÍS que su intención es seguir siendo una fuerza aliada de la cuarta transformación, y minimizó la coincidencia de sus siglas con las iniciales del nombre de la presidenta Sheinbaum.

El PES, hoy CSP o PAZ, está ligado a grupos de la Iglesia Evangélica y, con esa base social, logró ampliar su presencia en estados como Morelos, Hidalgo, Baja California, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, entre otros. Actualmente, tiene registro como partido político local en más de 10 entidades y es la asociación que más ha avanzado en los requisitos exigidos por el INE para lograr un nuevo registro: presentó 391.594 afiliaciones; es decir, más de 100.000 adicionales a las que se requieren por ley, y celebró 322 asambleas distritales, cuando la ley pide 200.

La semana pasada, la presidenta Sheinbaum mostró su extrañeza por la existencia de un partido político que usara siglas exactamente iguales a las iniciales de su nombre, y la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó la queja ante el INE. “Cómo que una organización lleva las siglas de la presidenta. Digo, mis siglas no son tan conocidas, pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, entonces cómo que CSP, no puede usarse el nombre de una persona”, declaró Sheinbaum el pasado viernes.