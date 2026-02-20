Uno de los hijos del expanista Jorge Luis Preciado es reportado como desaparecido y asesinado

Algunas fuentes del Partido Acción Nacional indican que el secuestro del exsenador ocurrió a inicios de febrero en Colima y que la muerte habría ocurrido en Jalisco

Uno de los hijos de Jorge Luis Preciado, un expolítico del Partido Acción Nacional (PAN) que llegó a ser líder del grupo en el Senado, ha sido reportado como desaparecido y se cree que pudo haber sido asesinado. Fuentes de la organización opositora han indicado al periódico Reforma que el secuestro habría ocurrido la primera semana de febrero en el municipio de Minatitlán, Colima. La víctima habría sido después asesinada y calcinada en el vecino Estado de Jalisco. Ni Preciado ni las autoridades de esas entidades han ofrecido una versión oficial sobre los hechos. Las entidades, sin embargo, son dos regiones del Pacífico que han registrado varios episodios de violencia provocada por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La información sobre este suceso fue trasladada a legisladores federales del PAN el pasado 14 de febrero. Entonces se dijo que el presunto cuerpo de la víctima fue hallado en una camioneta en San Pedro de Toxín, en Tolimán (Jalisco), muy cerca de la línea estatal que colinda con Colima al sur y suroeste.

El fiscal de Jalisco, Salvador González, ha dado a conocer este jueves el hallazgo de una camioneta calcinada, cuya propiedad no ha sido acreditada. “Creo que se encontró un vehículo calcinado. Obviamente, no se encontró ninguna persona y no tenemos información de si se trate de algún hijo de algún excandidato de Colima”, dijo el funcionario en una entrevista informal.

González ha dicho que hasta ahora las autoridades de Colima tampoco les han pedido colaboración alguna para la investigación que sigue en curso. “Estamos dispuestos a apoyar en todo lo que quieran”, ha señalado.

Un día después de difundirse la noticia sobre la desaparición, el pasado 15 de febrero, Preciado hizo uso de Facebook para enviar un mensaje a su esposa, Isis Baltazar. “Hoy, cuando parece que todo el mundo celebra el amor con flores, risas y promesas ligeras, yo he vivido uno de los días más tristes de mi vida. Y aun así, en medio de esta tristeza que me aprieta el pecho, hay una verdad que se impone con una fuerza absoluta: si no fuera por ti, por tus palabras, por tus consejos, por ese amor tuyo que no se cansa, no sé en qué lugar de mí estaría ahora. No sé cómo habría logrado sostenerme sin enloquecer”, escribió el exlegislador, sin hacer referencia o mención explícita al crimen.

Desde 1996 hasta 2023, Preciado fue militante activo del PAN, agrupación política donde se desempeñó como secretario de formación ciudadana, secretario de formación y capacitación, coordinador de campaña, consejero estatal y nacional, así como presidente de su partido en Colima. En 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue coordinador de ese partido en el Senado de la República, específicamente nombrado en mayo de 2013 por el entonces dirigente nacional, Gustavo Madero. En agosto de 2023, tras 29 años de militancia, renunció de forma definitiva e irrevocable a su afiliación política.