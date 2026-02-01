Asesinadas en Colima dos familiares del secretario de Educación, Mario Delgado

Dos mujeres, familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fueron asesinadas el sábado en la ciudad de Colima, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado. Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del funcionario, se encontraban en su domicilio cuando un grupo de hombres que entró a la fuerza al domicilio en la colonia Placetas Estadio y las atacó a balazos.

El secretario de Educación ha confirmado en un mensaje en sus redes sociales que las dos víctimas eran sus familiares. “Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio”, escribió el funcionario. Delgado ha enviado sus condolencias a sus familiares y ha contado que su tía y prima se dedicaban a la venta de alimentos y pasteles. “Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia”, ha añadido.

Después del homicidio, la Secretaría de Seguridad del Estado de Colima ha informado que la búsqueda de los responsables les llevó a un enfrentamiento con un grupo de presuntos criminales. Según el relato de las autoridades, el automóvil usado en el crimen de las dos mujeres fue localizado por la Policía en la colonia Punta Diamante en el municipio de Villa de Álvarez.

“Cuando los elementos de las corporaciones se acercaron al lugar donde estaba ubicado el vehículo, fueron agredidos por disparos de arma de fuego; en dicho intercambio, tres agresores resultaron abatidos y un elemento de la Fiscalía recibió un disparo, pero se encuentra fuera de peligro”, han explicado las autoridades en un comunicado.

Las autoridades han confirmado que los tres agresores participaron en el asesinato de las dos familiares del secretario de Educación Pública, ya que en el domicilio había evidencia, como la ropa que usaron en el crimen. La Fiscalía de Colima continúa investigando el homicidio como un feminicidio. Hasta ahora, no existen indicios de que el crimen tenga relación con las actividades de Delgado al frente de Educación.