La familia calcinada en Michoacán fue asesinada por una deuda con un familiar

El fiscal estatal ha informado de la detención de un primo de una de las víctimas por el homicidio de una niña de 12 años y sus padres, quienes trabajaban como intérpretes de lenguaje de signos

Las investigaciones en torno a la desaparición de una familia en Michoacán, encontrada calcinada el viernes pasado, han arrojado sus primeros resultados. Según ha informado Carlos Torres Piña, fiscal del Estado, el asesinato de Anayeli Hernández León, de 36 años, Víctor Manuel Mujica Vega, de 37 años, y su hija Megan Eileen, de 12 años, fue por una deuda con Alfredo N, primo hermano de una de las víctimas. “Dentro de estas primeras investigaciones, él [Alfredo N] hace referencia a deudas. De ahí se desprenden temas que más tarde les compartiremos”, ha dicho Torres en conferencia de prensa este martes. El funcionario ha comunicado que Alfredo N, el familiar y presunto responsable del delito, fue detenido el 24 de enero en Morelos.

El detenido, de 47 años, fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, ha asegurado Torres, que también ha subrayado que las autoridades continúan con “la búsqueda y la localización de otros probables involucrados”. El fiscal ha reconocido la labor que realizaba la familia y ha subrayado que agotarán todas las líneas de investigación. “Este multihomicidio es un hecho que genera una profundidad de ignición social [...]. Se trata de una familia ampliamente conocida y reconocida por sus labores como intérpretes de lengua de señas mexicana y por su compromiso con las personas con discapacidad”, ha mencionado.

En su intervención, el fiscal ha rechazado que el crimen esté relacionado con el crimen organizado o el trabajo de Hernández y Mujica, quienes se desempeñaban como intérpretes de lenguaje de signos en distintas dependencias como el Poder Legislativo de Michoacán. Además, ha negado omisiones por parte de la fiscalía tras la denuncia de la familia de la desaparición el 14 de enero. “La fiscalía actuó conforme a los protocolos legales. En ningún momento hubo omisión o retraso”, ha defendido el funcionario. Los cuerpos calcinados de los tres integrantes de la familia fueron encontrados, según medios locales, en un predio sobre la autopista México-Guadalajara tres días después.