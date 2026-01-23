Las autoridades encuentran calcinada a una familia que estaba desaparecida en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán ha sumado un nuevo horror a sus carpetas de investigación en plena crisis de seguridad en el Estado. Las autoridades han hallado calcinada a una familia que estaba desaparecida desde el pasado 14 de enero, según ha notificado este viernes la dependencia en un comunicado. Se trata de dos adultos, ambos intérpretes de lenguaje de signos, y su hija de 12 años.

La familia estaba compuesta por Anayeli Hernández León, de 36 años; Víctor Manuel Mujica Vega, de 37 años; y su hija adolescente, Megan Eileen, de 12 años, según publicó la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán. Se les había visto por última vez la semana pasada, cerca de la colonia Exhacienda La Huerta, en Zinápecuaro, a una hora al oeste de Morelia. Sus familiares presentaron el reporte ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, donde se abrió una carpeta de investigación. El hallazgo de tres cuerpos calcinados y con heridas de bala ha confirmado las peores sospechas de sus allegados.

Anayeli 'N' y Víctor Manuel 'N'. FGE Michoacán

Las autoridades no los identificaron inmediatamente ni han detallado cuándo encontraron los restos. “Hoy se confirma que se trata de las víctimas”, se han limitado a indicar en el comunicado. Sin embargo, medios locales apuntan a que los cuerpos estaban quemados cerca de un predio en la autopista México-Guadalajara y que fueron localizados el sábado pasado. “Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación y la realización de los actos ministeriales correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer responsabilidades”, ha informado la dependencia.

Los dos progenitores de la familia trabajaban como intérpretes de lenguaje de signos para distintas dependencias públicas del Estado, incluido el Poder Legislativo de Michoacán. El Congreso local ha emitido un comunicado con sus condolencias para la familia. “Reprobamos estos hechos con profunda indignación. La desaparición y muerte de los compañeros intérpretes de Lengua de Señas Mexicana —quienes contribuían de manera directa a la inclusión y al acceso a derechos— y de una niña, es una herida para toda la comunidad. No debe haber impunidad en este terrible delito”, ha subrayado en el documento la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán se ha unido al luto y ha condenado el brutal asesinato de ambos adultos y su hija, a los que ha elogiado por incluir y defender los derechos de las personas con discapacidad.