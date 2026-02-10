Enero registró el número más bajo de homicidios desde 2017

El Gobierno de Claudia Sheinbaum presume la baja de asesinatos, que se traduce a 36 menos cada día el mes pasado. Siete Estados concentran la mitad de estos delitos, con Guanajuato a la cabeza

La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado este martes los registros de la incidencia en el delito de homicidio doloso en el país y ha celebrado una reducción de 42% desde septiembre de 2024 a enero de este 2026, lo que se traduce en 36 homicidios dolosos menos por cada día. Además, el primer mes de este año se ha ubicado como el enero que menos incidencia del delito ha tenido en una década. Mientras que en enero de 2017 los homicidios dolosos aparecían con una incidencia de 68,9 al día, el inicio de este año ha anotado 50,9. La información ha sido presentada con orgullo por la mandataria, que aprovechó para asegurar que los estos números son el resultado de una estrategia de seguridad “adecuada”.

“Esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto y dedicado de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) y de nuestras Fuerzas Armadas, y de la Guardia Nacional. Y yo aquí quiero hacer un reconocimiento al gabinete de seguridad, si no hubiera un trabajo coordinado y no tuviéramos una estrategia de seguridad adecuada, no se tendría estos resultados”, dijo Sheinbaum, seguido de un reconocimiento que hizo al principio y al cierre de su conferencia diaria matutina.

Con la información de las 32 Fiscalías de los Estados, las cifras de cada enero desde 2017 y de los registros del delito de homicidio doloso desde septiembre de 2024 al 31 de enero de 2026, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirmó el descenso que mes por mes experimentó el delito: “En los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país. La actual Administración inició con un promedio de 86,9 diarios y en enero de 2026 el promedio cerró con 50,9”, remarcó.

Siete Estados de la República concentraron el 50,6% del total de homicidios dolosos de todo el país. Esa lista la encabeza Guanajuato, con un 8,8% del total de homicidios, seguido de Baja California (con 8,4%), Chihuahua (7,9%), Estado de México (6,8%), Sinaloa (6,7%), Morelos(6,2%) y Guerrero (5,8%).

Al comparar enero de 2025 con enero de 2026, los datos muestran que 26 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, en primer lugar Zacatecas, seguido por San Luis Potosí y Quintana Roo.

Los resultados positivos, ha dicho la mandataria, han sido producto de tres aspectos fundamentales en los que su Gobierno ha dedicado sus principales esfuerzos: la consolidación de la Guardia Nacional —a la que reconoció su profesionalismo—; el reforzamiento de las áreas de inteligencia e investigación, y una mayor coordinación entre los Estados del país y el Gobierno Federal.

La tasa de homicidios dolosos —el delito que sucede cuando hay una intención deliberada de causar la muerte de una persona— es uno de los principales indicadores para medir la violencia en el país. De acuerdo con las cifras oficiales, que se han presentado durante días recientes, este índice es el más bajo desde 2016, cuando se registraron hasta 65 asesinatos diarios. El gabinete de seguridad ya había destacado que la tasa llegó a ubicarse en 99,3 en 2018, el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, y en 93 en 2019, el primero del mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Desde entonces, la tasa se redujo año tras año, hasta llegar a 73,3 en 2024. Aunque la reducción entre el último año del Gobierno de López Obrador y el primero de Sheinbaum fue del 34%, la caída más importante en una década en este indicador. Sin embargo, el pulso en las calles y en la vida diaria de los mexicanos se mide distinto. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el tercer trimestre de 2025, reveló que el 63% de la población en México considera inseguro vivir en su ciudad, un dato en ascenso, en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando la sensación de inseguridad alcanzaba un 58,6%.