El Gobierno federal vigilará el actuar de la nueva y controvertida alcaldesa de Tequila

La polémica se cierne sobre Tequila. Días después de la sonada detención de Diego Rivera, exalcalde del municipio jalisciense, a quien la Fiscalía acusa de liderar una red de extorsión que ha sido ampliamente denunciada por cerveceras y tequileras, incluido el gigante José Cuervo, el nombramiento de Lorena Rodríguez como su sustituta mantiene al poblado en el punto de la mira. La nueva presidenta interina, una colaboradora cercana a Rivera que ha negado las extorsiones denunciadas por los empresarios, ha sido señalada por supuestos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Cuestionada sobre el controvertido perfil de Rodríguez, Claudia Sheinbaum ha defendido la legalidad de la elección, pero ha afirmado que desde su Gobierno estarán pendientes de su gestión. “El cabildo decide lo que legalmente está en la Constitución de Jalisco y hay que estar muy pendientes de que el Gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que regrese la tranquilidad al municipio de Tequila”, sostuvo.

Originaria de Palmitos, la nueva edil de Tequila formó parte de la administración de Diego Rivera desde el 1 de octubre de 2024 que éste comenzó su gestión. Después de que este domingo Rodríguez fuera elegida por el cabildo -con seis votos a favor, tres en contra y una abstención- para sustituir a Rivera, ha resurgido un video en el que aparece en una fiesta mientras un grupo interpreta un narcocorrido dedicado al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. El del palenque, el narcocorrido que se escucha en la grabación, es una canción escrita por Los Alegres del Barranco en la que se enaltece la figura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fundador del grupo criminal más poderoso del país.

Detención de Diego Rivera. SSPC (Cuartoscuro)

El video de Rodríguez ha llegado este martes hasta la conferencia matutina de la mandataria de México, quien ha manifestado: “Hay que analizarlo y sobre todo ver qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella, porque tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde”. En múltiples ocasiones, Sheinbaum ha resaltado que el nombramiento de Rodríguez lo ha hecho el cabildo, “como debe ser, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal”, y ha asegurado que revisará si existen denuncias en su contra y vigilará el actuar de la nueva presidenta municipal. “He pedido a la secretaria de Gobernación que esté cerca del municipio, digamos, para estar pendiente de lo que opina la ciudadanía y cómo está la ciudadanía, a parte de obviamente el trabajo que tiene que hacer el gabinete de seguridad”, sostuvo.

La polémica por los narcocorridos, que ahora salpica también a Lorena Rodríguez, había golpeado desde el año pasado a la agrupación de Los Alegres del Barranco y Rivera, entonces alcalde de Tequila, después de que éste contratara al grupo para un evento en donde los músicos interpretaron canciones con referencias al Cartel Jalisco Nueva Generación. En esa ocasión, la Fiscalía acusó a Rivera y a Los Alegres del Barranco de apología del delito, un señalamiento que ha perseguido a estos últimos también por la proyección de la imagen de El Mencho en algunos de sus conciertos.

Tras la detención de Rivera la semana pasada en el marco del Operativo Enjambre, se ha conocido que éste encabezada una red de corrupción, apoyado por otros servidores públicos, para extorsionar a empresarios del municipio. En la acción también fue capturado el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas. La sospecha de que Rivera desviaba dinero público y que está relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación también pesa sobre él, según han informado las autoridades. Un día después del arresto de Rivera, la Fiscalía lo acusó de secuestrar y torturar a dos precandidatos de su partido, Morena, en su camino a la alcaldía de Tequila.