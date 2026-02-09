Una colaboradora cercana a Diego Rivera es designada como alcaldesa interina de Tequila

Tequila atraviesa un rumbo incierto con la detención la semana pasada de su presidente municipal, Diego Rivera, acusado de encabezar una red de extorsión. Después de días inciertos en los que no estaba claro quién sustituiría a Rivera, este domingo el cabildo ha elegido a Lorena Rodríguez como alcaldesa interina por los próximos 17 meses, una colaboradora cercana de Rivera que no escapa de la polémica. A su salida del Ayuntamiento, cuestionada sobre las tequileras y cerveceras que denunciaron extorsiones por parte de Rivera, respondió que “no había ninguna extorsión”.

La red de extorsión encabezada por Rivera, y que incluía entre los perjudicados a la famosa fábrica de José Cuervo, ha sido precisamente lo que desencadenó la caída del controvertido morenista y exedil de Tequila. Tras el nombramiento de Rodríguez, la nueva alcaldesa aseguró sentirse feliz y tranquila y sostuvo que “no habrá un gobierno de oficina” sino “de territorio, desde el centro hasta la sierra”. “Un gobierno que escuche, que camine las comunidades y que atienda primero a quienes más lo necesitan”, señaló en su toma de protesta.

Rodríguez, originaria de Palmitos en Jalisco, es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Hernández. Su trayectoria política comenzó en 2019 como servidora pública en la Secretaría de Bienestar. Más tarde, en 2024, se convirtió en regidora por Morena y estuvo involucrada en comisiones relativas al combate a las adicciones, medio ambiente, participación ciudadana y salud. Al igual que su antecesor, ha sido cuestionada por aparecer en videos en los que se interpretan narcocorridos que alaban a la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación.

La nueva alcaldesa ha reconocido las dificultades que atraviesa Tequila, pero ha resaltado que trabajará para cambiar el rumbo. “Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados, y eso es exactamente lo que les vamos a garantizar”, mantuvo. Rodríguez, que también se ha pronunciado sobre la detención de Rivera, ha dicho que su situación será resuelta en los tribunales: “Los hechos acontecidos en el municipio se resolverán en los tribunales con plena confianza en que se respetará el debido proceso y la presunción de su inocencia”.