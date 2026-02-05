Detenido en un operativo el morenista Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila

Diego Rivera Navarro, el presidente municipal de Tequila, Jalisco, ha sido detenido la madrugada de este jueves por autoridades federales como parte del Operativo Enjambre. El edil de Morena está acusado de encabezar una red de corrupción dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes de cerveceras y tequileras de la región. Las autoridades sospechan también que el grupo desvía dinero público del municipio. Rivera Navarro ha sido detenido junto a otros tres funcionarios públicos del Ayuntamiento.

Las autoridades sospechan que Rivera está vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los narcotraficantes más poderosos de México. El presidente municipal ya había sido citado el pasado mayo ante la Fiscalía estatal por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco en un evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.

El operativo fue realizado por elementos de las secretarías de Defensa y Marina, además de la Fiscalía General y el Centro Nacional de Inteligencia, además de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Estas actuaron después de recibir varias denuncias ciudadanas y catearon cinco domicilios en el Estado de Jalisco. Finalmente, detuvieron al presidente municipal. “Se tiene conocimiento que el edil Diego Rivera Navarro lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público”, ha detallado la Fiscalía en un comunicado.

Además de Riviera, las autoridades han detenido a otros tres funcionarios que trabajaban con el presidente municipal y que también están siendo investigados por sus conexiones con el CJNG. Los detenidos son Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Riviera acumulaba cinco denuncias y dos carpetas de investigación en marcha, entre ellas por delitos de extorsión, acoso, violencia política de género, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones. Una de las empresas tequileras a las que el Ayuntamiento presidido por Rivera pedía cuota era el gigante José Cuervo, el principal productor del país. El presidente municipal, a través de sus trabajadores, exigía pagos millonarios a la empresa en concepto de multas y cargos prediales, hasta el punto de amenazar con cerrar la fábrica que tienen en Tequila. El conflicto obligó a intervenir al Gobierno federal, quien desestimó la legalidad de esos cobros y destapó la red de corrupción.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, denunció la situación ante los medios de comunicación hace dos meses. “Llegaron al interior de la fábrica, a intentar clausurarla, ordenando que se apagaran de forma instantánea todas las calderas en las que se procesa las piñas del agave, donde se procesa nuestra bebida más emblemática del mundo”, detalló a los periodistas sobre el riesgo de explosión de la planta en el intento de interrumpir la cadena de producción. Lemus pidió una mesa de trabajo con la empresa y las autoridades, en las que se determinó que los cobros que pedía el Ayuntamiento no tenían viabilidad ni jurídica ni financiera, por lo que levantaron los sellos de clausura en la planta. Sin embargo, la empresa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y las investigaciones por una red de corrupción y extorsión continuaron.

Se trata de un nuevo golpe a autoridades municipales dentro del Operativo Enjambre. En noviembre de 2024, autoridades federales arrestaron a siete funcionarios públicos en el Estado de México. Entre ellos se encontraban presidentes municipales, secretarios de Seguridad locales y otros empleados públicos de los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán.