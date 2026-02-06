Sheinbaum respalda la detención del alcalde de Tequila: “Ningún partido político puede ser un paraguas para delinquir”

La presidenta Claudia Sheinbaum no ha esquivado el caso de la detención del morenista Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco. La mandataria mexicana ha asegurado que la investigación que derivó en el arresto del edil no fue dirigida desde el poder, sino consecuencia de múltiples acusaciones. “Es importante que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a algún servidor público, a algún funcionario”, ha afirmado en la conferencia matutina de este viernes, desde Michoacán. Ha sido la propia presidenta quien ha abordado el tema: “Este alcalde es de Morena. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, ha zanjado.

Sheinbaum explicó que, en el caso del alcalde de Tequila, llegaron “muchísimas denuncias” tanto al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como a la Fiscalía General de la República (FGR), lo que derivó en una investigación. Incluso aseguró haber recibido quejas directamente. “Hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, ciudadanos y ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal”, ha dicho. “Este alcalde o cualquier otra persona tiene que demostrar a lo largo del juicio, si así lo considera, su inocencia y en todo caso el juez determina la culpabilidad y vienen las sentencias (...) cuando haya denuncia ciudadana hay que revisarlo y trabajar igual que se hace a quienes no son funcionarios públicos”, ha agregado.

Diego Rivera Navarro fue detenido la madrugada de este jueves, acusado de encabezar una red de corrupción en la que servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes vinculados a cerveceras y tequileras de la región, entre ellas la fábrica del gigante José Cuervo. Rivera Navarro ha sido detenido junto a otros tres funcionarios: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Las autoridades sospechan además que Rivera y sus aliados están vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El presidente municipal ya había sido citado el pasado mayo ante la Fiscalía estatal por la acusación de apología al delito después de presentar al grupo musical Los Alegres del Barranco, en un concierto en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. Riviera acumulaba cinco denuncias y dos carpetas de investigación por delitos de extorsión, acoso, violencia política de género, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones.

El presidente municipal, a través de sus trabajadores, exigía pagos millonarios a José Cuervo, en concepto de multas y cargos prediales, hasta el punto de amenazar con cerrar la fábrica que tienen en Tequila. El conflicto obligó a intervenir al Gobierno federal, quien desestimó la legalidad de esos cobros y destapó la red de corrupción. “Llegaron al interior de la fábrica, a intentar clausurarla, ordenando que se apagaran de forma instantánea todas las calderas en las que se procesa las piñas del agave, donde se procesa nuestra bebida más emblemática del mundo”

Esta denuncia se sumó a otros casos que tenía abiertos el alcalde, como la denuncia tres regidoras de Tequila que le acusaron de acoso laboral y hostigamiento dentro del Gobierno municipal, y por remodelar el Museo del Tequila, un edificio con valor histórico y patrimonial, en el que presuntamente hizo modificaciones para habitarlo.