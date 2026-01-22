El exfiscal Alejandro Gertz pide al Congreso avalar su nombramiento como embajador: “Había que hacer un cambio en mi vida pública”

El exfuncionario ha ofrecido una escueta explicación sobre su separación del cargo durante la comparecencia para ser ratificado como representante de México ante el Reino Unido

Alejandro Gertz Manero ha reaparecido públicamente dos meses después de su renuncia forzada a la Fiscalía General de la República. Lo ha hecho ante senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso para pedir la aprobación de su nombramiento como embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña. Ahí, ha ofrecido una escueta explicación sobre su súbita separación del cargo: “consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública”.

La comparecencia fue un mero trámite, y solo un senador de oposición ha cuestionado su nombramiento, que deberá confirmarse en el pleno de la Comisión Permanente la próxima semana. “Si tengo la aprobación de ustedes, les voy a rendir buenas cuentas”, ha prometido el veterano político, quien carece de experiencia previa en el Servicio Exterior Mexicano.

Gertz Manero fue designado en 2019 por el Senado como fiscal general de la República para un periodo de nueve años que debía concluir en 2028, pero el pasado 27 de noviembre sorpresivamente se separó de esa función, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo invitara a hacerse cargo de una embajada “en un país amigo”. Dicho país es Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda el Norte, donde suplirá a Josefa González Blanco, una polémica funcionaria que ha dejado tras de sí una estela de denuncias por presuntas irregularidades y maltratos al personal de la sede diplomática.

Comparecencia de Alejandro Gertz Manero, el 22 de enero. Mario Jasso (Cuartoscuro)

Sin más explicación que una carta enviada al Senado, Gertz Manero dejó la FGR en manos de Ernestina Godoy, una militante morenista leal a la presidenta Sheinbaum, ex fiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica de la Presidencia de la República. Este jueves, el funcionario ha reaparecido, en una comparecencia de apenas una hora ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó por mayoría el dictamen con su nombramiento.

Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, ha sido el único crítico del nombramiento del exfiscal, al cuestionar tanto su falta de experiencia en el servicio exterior, como la manera en la que se procesó su destitución, sin que se diera a conocer la causa grave que exige la Constitución para que un funcionario renuncie a la la Fiscalía General de la República.

“Tenemos claro que estamos llegando a este dictamen con un proceso acelerado, opaco y jurídicamente cuestionable. Los supuestos para la renuncia del titular de la FGR no se cumplen y, además, el perfil propuesto no corresponde con la tarea diplomática que se le encomienda. Su amplísima experiencia no se traduce en pericia en la función diplomática”, ha dicho Colosio en la comparecencia.

Alejandro Gertz Manero y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, este jueves. Diputados Morena (Cuartoscuro)

El senador ha considerado grave que se normalicen los nombramientos apresurados de perfiles políticos para ocupar embajadas, sin considerar a los funcionarios de carrera formados en el Servicio Exterior Mexicano, sobre todo en un contexto geopolítico especialmente complejo, en el que México requiere una representación profesional y de oficio. Colosio ha votado en abstención el dictamen, y ha anunciado que MC revisará las respuestas del exfiscal para definir cómo votarán sus representantes en el pleno la próxima semana. Todos los demás integrantes de la Comisión han votado a favor del nombramiento, mientras que PAN y PRI se han ausentado de la comparecencia.

Ante la pregunta de Colosio, Gertz Manero ha dado una escueta explicación sobre su separación de la Fiscalía. “Yo tengo muy presente que fui fiscal porque el Senado así lo determinó, yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición y, cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública, me sometí otra vez al Senado y ellos dieron la respuesta a la que yo me he sometido sin ningún problema. Por lo tanto, siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, de una tarea que significa trabajar para los demás”, ha expresado.

En defensa del nombramiento, el diputado Hugo Eric Flores, representante de Morena, ha dicho que la experiencia en áreas de seguridad convierte a Alejandro Gertz en un perfil idóneo para ocupar la embajada en Gran Bretaña en momentos en los que se discuten temas de seguridad global como el futuro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Flores ha defendido la larga tradición de nombramientos de perfiles políticos como embajadores de México, y ha recordado a Colosio que uno de ellos fue Dante Delgado, el fundador del Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.