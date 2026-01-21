Sheinbaum defiende a Josefa González-Blanco ante las denuncias de abuso laboral: “Hizo un buen papel en Reino Unido”

La presidenta sale al paso de las críticas y asegura las quejas fueron presentadas en el Gobierno de López Obrador y que no fueron “conducentes”

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha salido en defensa de la exembajadora de México ante el Reino Unido Josefa González-Blanco, que ha sido objeto de al menos 16 denuncias por abuso laboral presentadas ante la Cancillería por empleados diplomáticos. Sheinbaum ha asegurado que a la fecha no existe alguna investigación en particular contra la exfuncionaria, que será reemplazada por el exfiscal general Alejandro Gertz Manero. La presidenta ha asegurado que González-Blanco “hizo un buen papel” en Reino Unido.

La mandataria ha usado un fraseo extraño a la hora de abordar el caso de González-Blanco durante su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional. Ha reconocido que existieron denuncias contra la exembajadora, pero ha negado que eso haya dado lugar a alguna investigación específica dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “No hay ninguna investigación en particular en Relaciones Exteriores contra ella. Sí se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo con ninguna denuncia presentada”, ha indicado.

Sheinbaum ha precisado que las denuncias existentes se dieron durante el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien designó a González-Blanco en el Reino Unido, pero, ha aclarado, “se analizaron y no fueron conducentes”. “Ella hizo un buen papel allá en Reino Unido”, ha asentado. González-Blanco fue previamente, durante un corto tiempo, secretaria de Medio Ambiente de López Obrador, cargo del que fue removida tras obligar a un avión comercial a esperarla cerca de 40 minutos para abordar. El expresidente, muy cercano a ella, calificó su actuación de prepotente, pero le buscó acomodo en la embajada en el país británico.