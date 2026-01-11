Que Siga la Democracia: una agrupación satélite de Morena busca convertirse en partido

Una agrupación filial de Morena, famosa por haber promovido un referendo con registros electorales de personas fallecidas, se abre paso en el proceso de conformación de nuevos partidos políticos en México. El proyecto se denomina Que Siga la Democracia y surge de la amplia base de simpatizantes del expresidente Andrés Manuel López Obrador como una alternativa al partido oficial Morena.

En 2021, Que Siga la Democracia se conformó como asociación civil para recabar las firmas necesarias para promover la consulta de Revocación de Mandato de López Obrador, quien deseaba someterse a ese ejercicio para ratificar el apoyo popular a su gobierno y movilizar a sus votantes. Las leyes electorales mexicanas prohíben a los partidos políticos promover este tipo de ejercicios y, por ello, desde las filas de Morena se auspició el surgimiento de una organización ciudadana que se dedicara a recabar las firmas para impulsar la revocación.

La agrupación se denominó Que Siga la Democracia y era dirigida por la morenista Gabriela Jiménez Godoy, quien había sido candidata a diputada por un distrito de la alcaldía Azcapotzalco de Ciudad de México, y por su esposo, el empresario Édgar Garza Ancira. En total, Que Siga la Democracia entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) más de 8,7 millones de firmas para promover la Revocación de Mandato de López Obrador; es decir, tres veces más de las 2,7 millones requeridas para convocar a la consulta. En una revisión preliminar, el INE detectó más de 17.000 firmas de personas que habían causado baja del padrón electoral por fallecimiento, solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales investigar a la agrupación y la multó con 840.000 pesos por estas irregularidades.

A pesar de estos antecedentes, Que Siga la Democracia obtuvo su registro como agrupación política nacional en 2023, y en 2024 impulsó la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Su fundadora, Gabriela Jiménez, fue electa diputada federal y nombrada vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara baja.

En febrero de 2025, cuando la agrupación inició los trámites para buscar su registro como partido político nacional —aprovechando la puerta que se abre cada seis años para ello en la legislación mexicana—, otros militantes denunciaron a Édgar Garza Ancira y a Gabriela Jiménez ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, solicitando su expulsión del partido; pero antes de que concluyera el procedimiento, Garza Ancira renunció a su militancia y a su espacio como consejero nacional y consejero estatal de Morena en el Estado de México.

En su escrito de defensa, sin embargo, dejó clara la vocación del partido que pretende crear: “Que Siga la Democracia y su intención de fundar un partido político tiene un objetivo claro de promover la cuarta transformación sin generar confrontaciones internas ni contravenir los principios de Morena, pues se mantienen los ideales de la cuarta transformación”.

Meses después, la diputada Gabriela Jiménez se deslindó de la agrupación Que Siga la Democracia e incluso anunció públicamente su divorcio. Al tomar distancia del nuevo partido, logró mantener su posición como vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, Garza Ancira aceleró el paso y, en los últimos tres meses de 2025, su agrupación realizó más de un centenar de asambleas y afilió a miles de personas.

Hasta el 7 de enero pasado, Que Siga la Democracia había realizado 120 de las 200 asambleas distritales que le exige la legislación electoral para constituirse como partido, y había entregado 84.425 afiliaciones, que representan una tercera parte de las 256.000 requeridas. La organización está en la pelea por el registro junto con otros tres proyectos: el ultraconservador México Tiene Vida; Somos México, formado por exdirigentes del PRD y PAN y exfuncionarios del INE, y Construyendo Sociedades de Paz (CSP), construido con la estructura del extinto Partido Encuentro Social (PES) también ligado a líderes evangélicos.

Esas cuatro organizaciones son las únicas, en un universo original de 60, que avanzaron en la realización de asambleas y afiliación de ciudadanos. Según las reglas del INE, aún tienen un mes para completar los requisitos legales (200 asambleas distritales y 256.000 afiliados), y el 25 de febrero deberán realizar su asamblea nacional constitutiva. El INE hará una primera revisión de las afiliaciones en el mes de marzo, para detectar duplicidades y registros anómalos, como los que ya presentó Que Siga la Democracia en 2021, así como para fiscalizar el origen de su financiamiento.

Se prevé que sea hasta junio cuando el INE dé su resolución final. Los partidos que obtengan el registro podrán participar en las elecciones federales intermedias de 2027 y solo aquellas que logren al menos el 3% de la votación nacional estarán en la boleta de las elecciones presidenciales de 2030.