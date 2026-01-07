Vida: el partido ultraconservador que está a punto de lograr su registro en México

En la recta final del proceso de creación de nuevos partidos políticos, una organización ultraconservadora originaria del norte de México aceleró sorpresivamente el paso y, hoy, está a punto de conseguir los requisitos legales para obtener un lugar en la boleta electoral. Se llama México tiene vida, que ya cuenta con registro como partido local en Nuevo León.

Como su nombre lo indica, se trata de un partido provida, autodefinido como una organización que reivindica el rescate de la dignidad del país y la recuperación de valores éticos y morales. “Los valores son la base de las acciones de México tiene vida. Poniendo como centro y columna vertebral a la familia”, advierte la organización en su declaración de principios.

El nuevo partido ha reportado al Instituto Nacional Electoral la afiliación de más de 222.000 personas y la celebración de 107 asambleas distritales, por lo que se encuentra muy cerca de cumplir los requisitos establecidos en la ley, de 256.000 afiliaciones y 200 asambleas. Junto con Somos México, Construyendo Sociedades de Paz (CSP) y Que Siga la Democracia AC, es uno de los cuatro partidos que podrían aparecer en la boleta electoral de 2027 a lado de los seis que actualmente tienen registro (Morena, PAN, PVEM, MC, PRI y PT).

Su repentino crecimiento sorprendió a funcionarios electorales y a los promotores de otros partidos políticos en formación, quienes han señalado que la organización comenzó a agendar asambleas “de la noche a la mañana” y a registrar una actividad inusual en la aplicación electrónica habilitada por el INE para reclutar a sus afiliados. Según los registros del instituto, de sus 222.653 afiliados, más de 175.000 llegaron a través de la App (casi el 80%) y sólo 47.000 registros fueron recabados en sus asambleas. Una proporción exactamente contraria a la de las otras organizaciones que están en busca del registro, y que han logrado la mayor parte de sus afiliaciones en los eventos.

La organización Vida nació en Monterrey en 2022 y confirmó su registro como partido local en las elecciones estatales de 2024, al obtener 4,3 por ciento de la votación en Nuevo León. Aunque no obtuvo ayuntamientos ni diputaciones en el Congreso local, el partido Vida Nuevo León fue el cuarto más votado en el estado y ahora es la base para obtener su registro nacional, con el apoyo de empresarios y líderes de la Iglesia Evangélica.

Su líder es Jaime Ochoa Hernández, un empresario de Monterrey fundador del despacho fiscal ROEH, que se ha convertido en la cara visible de un proyecto nacional que afirma guiarse en siete valores: vida, familia, libertad, prosperidad sustentable, justicia y estado nación. Sus socios son los también empresarios regiomontanos Eduardo Zamarripa Cortés y Jorge Garza Talavera, quienes figuran como representantes legales de la organización en los trámites ante el INE.

Van por un candidato presidencial en 2030

En una reciente entrevista difundida en las redes sociales de Vida, Jaime Ochoa dejó ver que su objetivo final es postular a un candidato a la Presidencia en las presidenciales de 2030. “El objetivo es obtener el registro nacional, competir en la elección de 2027 y prepararnos para 2030, donde aspiramos a lanzar a nuestro primer candidato a la Presidencia de la República. Ahí comenzará realmente una ruta nueva para el país”.

Antes, en declaraciones al medio Enlace Judío, Jaime Ochoa expuso sus valores cristianos basados en la Biblia, su creencia en Jehová, su beneplácito por el avance de la extrema derecha en el mundo y sus coincidencias con políticos como Nayib Bukele, de El Salvador; Javier Milei, de Argentina, y Georgia Meloni, de Italia. Además, condenó los ataques terroristas de Hamás en contra de Israel de octubre de 2023 y se manifestó a favor de la respuesta bélica de Benjamín Netanyahu en Palestina. “Nosotros nos solidarizamos con el pueblo judío, por el que constantemente oramos; nosotros, como evangélicos, creemos que es inaceptable ese tipo de ataques terroristas”, dijo en noviembre de 2024.

En sus documentos, México tiene Vida argumenta que el país necesita políticos honestos, con valores y ética, y justifica su creación en la crisis de credibilidad de los partidos ya existentes. “Hoy en día vivimos en tiempos donde la desconfianza de la ciudadanía es cada vez más grande. En México reina la decepción y la desconfianza en el sistema político, sin esperanza alguna que solucione los problemas reales de la sociedad mexicana, la ciudadanía está indignada con los políticos corruptos y con todos los políticos que prometen y no cumplen”, aseguran.

La organización deberá completar las 200 asambleas distritales y conseguir 40.000 afiliaciones más en lo que resta del mes de enero, para celebrar su asamblea nacional en el mes de febrero. Será después de marzo cuando el Consejo General del INE revise la documentación, y se prevé que sea hasta junio cuando determine qué organizaciones obtienen el registro.

Los nuevos partidos podrán participar en las elecciones federales intermedias de 2027, con un presupuesto mínimo otorgado por el INE y sin posibilidad de aliarse con otros partidos, y sólo refrendarán su registro si obtienen al menos el 3% de la votación nacional.