El camino de Bukele para quedarse en el poder

En los seis años y medio que lleva en la presidencia, el popular político centroamericano ha pavimentado su camino para lograr su deseo de permanecer en la cima política por encima de los límites establecidos

Antes de llegar al poder, Nayib Bukele tenía muy claro que la Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial inmediata. “En El Salvador, [una persona] puede ser presidente ochenta veces si quiere, pero no seguidas. Eso para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder”, decía en 2013. Ahora, tras seis años en la Presidencia y con los tres poderes del Estado bajo su control, su postura ha cambiado: “No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, [...] pero si fuera por mí, yo sigo 10 años más”, le dijo al youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg, en una entrevista publicada este lunes.

Pero lo dicho por Bukele no es solamente un deseo. En seis años y medio en el poder, el popular político centroamericano ha pavimentado su camino para lograrlo. Apenas dos años después de su llegada a la Presidencia, en 2021, Bukele logró reducir a escombros a la oposición política del país y se hizo de la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa con la que ha logrado hacerse del poder total en El Salvador.

Su primer movimiento, tras controlar el congreso, fue capturar la Corte Suprema de Justicia. En una noche, la Asamblea Legislativa bajo su control destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían frenado sus decisiones en el pasado y los reemplazó por jueces afines. Al poco tiempo, los nuevos magistrados reinterpretaron la Constitución que prohibía la reelección en cinco artículos. Donde decía claramente que no, pasó a entenderse que sí.

Simpatizante del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en San Salvador, El Salvador, el 1 de junio de 2025. Jose Cabezas (REUTERS)

Su siguiente movimiento fue reelegirse en 2024. En ese momento, Bukele aseguró que ese sería, entonces sí, su último periodo en la Presidencia y que la decisión era producto de una conversación con su esposa, Gabriela Rodríguez, quien supuestamente le dijo que podría quedarse un periodo más para luego dedicarse a su familia. En agosto de este año, en una sesión exprés, sus diputados aprobaron una nueva reforma a la Constitución con la que abrieron la puerta a la reelección indefinida y ampliaron el plazo presidencial de cinco a seis años. Y Bukele volvió a cambiar de parecer. Ahora ha dicho que le gustarían diez años más. “El acuerdo que tengo con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta 2029, [...] pero yo lo que le he dicho es que si me presento a la otra elección, el período termina en 2033, entonces no me puedo ir”, dijo Bukele en la entrevista con el Youtuber.

Bukele ha adelantado las próximas elecciones generales para 2027, antes de que su más poderoso aliado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salga del poder. Esta jugada acortaría el segundo periodo de Bukele de cinco a tres años, pero con una oposición política casi inexistente y el control del sistema electoral, el mandatario tiene allanado el camino para completar al menos 14 años, casi el triple del periodo para el que fue elegido en 2019.

De “cool” a “dictador”

Bukele mantiene su alto nivel de popularidad dentro de la población salvadoreña, a pesar de haber transformado su imagen fresca y juvenil con la que empezó en la política a una más autoritaria. De acuerdo con las más recientes encuestas, más del 80% de la población aprueba su gestión y cerca del 70% aprobaría un tercer mandato. Sin embargo, al mismo tiempo, seis de cada diez salvadoreños han expresado tener miedo a criticar a Bukele públicamente.

Instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en el municipio de Tecoluca, El Salvador, en febrero de 2024.

De los seis años que lleva en el poder, Nayib Bukele ha gobernado la mitad bajo un fuerte estado policial y militar y bajo un régimen de excepción, con la suspensión de derechos constitucionales, como el derecho a la defensa. Al mismo tiempo, ha otorgado a la Policía facultades extraordinarias para detener a cualquier persona de forma indefinida con base únicamente en la sospecha. Esta medida tiene al 2% de la población adulta en la cárcel y ha convertido a El Salvador en el país con mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Aunque la medida se presentó inicialmente como una herramienta para combatir a las pandillas durante un mes, ha sido prorrogada en más de 40 ocasiones y utilizada con fines políticos, incluyendo la persecución y el encarcelamiento de opositores y defensores de derechos humanos.

Esa medida represiva, que ha sido señalada de violentar los derechos humanos por diferentes organismos locales e internacionales, es a la vez el mayor triunfo de Bukele, ya que con ella logró desarticular a las pandillas, el mayor problema de los salvadoreños durante las últimas tres décadas que causó cerca de 100.000 asesinatos, según cifras oficiales.

Ha sido ese mismo triunfo el que Bukele ha usado como escudo para defender su permanencia en el poder. El pasado 1 de junio, en su discurso a la nación, tras cumplir seis años en el poder, el político reiteró el mensaje: “A los medios internacionales, ¿saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle. Cuando agarro el teléfono veo que dicen: ‘dictador, dictador, dictador’. Prefiero eso a leer: ‘Asesinato, asesinato, asesinato”'.

Hasta el momento, el mandatario no ha anunciado oficialmente su postulación para un tercer periodo, pero todo apunta a que El Salvador tendrá Bukele hasta al menos 2033.